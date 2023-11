Con 27 mdp San Pedro Ixcatlán transita al desarrollo con el Programa Trabajo que Transforma tu Municipio (15:00 h)

San Pedro Ixcatlán, Oax. 5 de noviembre. El Gobernador Salomón Jara Cruz aseguró en este municipio de la región de la Cuenca que su administración tiene como premisa ser un gobierno diferente a los del pasado y sobre todo estar cerca de la gente.

“Antes los gobernadores no salían, llegaban en helicóptero, se sentían como faraones, pero nosotros somos del pueblo y trabajaremos para el pueblo”, aseveró el Gobernante oaxaqueño, quien enfatizó que, a diferencia de administraciones anteriores, en su gobierno ya no hay intermediarios ni “coyotes”, “pero como yo siempre estaré en territorio, no necesitan intermediarios”.

Al sostener un encuentro con habitantes de esta comunidad donde una buena parte de su extensión territorial se encuentra bajo las aguas de la presa Miguel Alemán, el Mandatario anunció inversiones que suman 27 millones de pesos, los cuales se aplicarán mediante el programa Trabajo que Transforma tu Municipio.

En este marco donde se dieron cita mujeres y hombres, agentes y el presidente municipal de San Pedro Ixcatlán, Gildardo Vicente Matías, cada una de las dependencias de la administración estatal dieron a conocer los montos con los que se atenderán los rezagos históricos que enfrenta el poblado.

Así, por ejemplo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca se suma a la estrategia Trabajo que Transforma tu Municipio con 2 millones 114 mil 268 pesos destinados para programas de asistencia y alimentación de grupos prioritarios divididos en 13 comunidades, principalmente en todos los centros educativos para que todas las niñas y niños tengan una alimentación adecuada.

Se informó también que el DIF Oaxaca atiende los rezagos que se mantenían en el municipio, por lo que se han entregado bastones, sillas de ruedas, entre otros artículos que no habían llegado hasta las agencias.

Mientras que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hacen lo propio con una inversión de 3 millones 605 mil pesos, de los cuales 425 mil 250 pesos corresponden a atender necesidades de casas de salud del municipio y 1 millón 826 mil pesos al Centro de Salud de la comunidad, así como 420 mil pesos para realizar brigadas de salud.

Para mejorar el acceso a las localidades de San Pedro Ixcatlán, Caminos Bienestar (Cabien) pavimentará con concreto hidráulico el camino a las agencias de Cerro Quemado y Arroyo Murciélago lo que representa una inversión de 10 millones de pesos.

De igual forma, la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (Sinfra) detalló que se realizarán trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en calles de este municipio, por lo que se contará con 6 millones 996 mil 64 pesos para su ejecución.

La Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) informó que se apoya a 60 personas para la producción de mojarra tilapia en jaulas flotantes, con un monto de 240 mil 200 pesos. De igual forma, se iniciará con el barrido de ganado con dos tipos de apoyo, el primero para la adquisición del 50 por ciento del costo de aretes para animales, y el segundo será por cinco mil pesos por ganado que salga positivo a alguna enfermedad propia de esta especie.

En el tema de la sanidad, la inversión es de 270 mil 114 pesos, en total la inversión entre acuacultura y ganadería es de 510 mil 314 pesos en el municipio.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti) invertirá 216 mil pesos para 18 familias beneficiadas en una primera etapa del programa de la Tarjeta Margarita Maza, destinada a mujeres jefas de familia en pobreza extrema. Se informó también que se instalará una mesa de recepción de documentos para que jóvenes puedan obtener financiamientos con microcréditos para iniciar un pequeño negocio.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) destina un estímulo fiscal para 12 policías certificados, así como el apoyo para la formación inicial de policías municipales y una patrulla, ello con un monto total de 801 mil 60 pesos.

En materia educativa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), anunció que 38 centros educativos serán dotados de material de aseo, deportivo, y mobiliario, en beneficio de dos mil 703 estudiantes. De igual forma, el Instituto recibió solicitudes de cuatro escuelas más para abastecerlas de los insumos mencionados, los cuales serán entregados en días venideros.

El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocied) dará continuidad a la obra de techado de la plaza cívica del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) plantel 193 de la comunidad con un monto de 1.5 millones de pesos, además recibió la petición para la dotación de escritorios, pizarrones, computadoras y sillas para el plantel 36 del mismo sistema educativo.

La Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas implementará el programa para revitalizar las lenguas originarias, a través de clases de mazateco con un monto de 40 mil pesos, así como la entrega de instrumentos musicales.

Finalmente, la Secretaría de Finanzas informó que San Pedro Ixcatlán cuenta con un depósito de 714 mil 913 pesos correspondientes al Fondo Compensatorio, recurso que se podrá disponer para obrar prioritarias en la municipalidad.

