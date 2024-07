¿Cómo saber si estás tomando suficiente agua? ¡Aquí te damos la respuesta! (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de julio. Es muy común que durante días calurosos busquemos refrescarnos con agua y aumentemos la cantidad que consumimos, pero ¿qué pasa en aquellos días nublados o de lluvia?

Si bien todos sabemos que es sumamente importante que consumamos al menos 3 litros de agua todos los días, las cantidades pueden variar según tu edad, peso y estado de salud. Eliminando cualquier bebida que contenga algún endulzante o mineral, es importante nutrir nuestro cuerpo con agua pura, cuando no lo hacemos adecuadamente, empezamos a presentar señales de que es necesario aumentar nuestro consumo.

Señales de que no estás tomando suficiente agua

Cuando tu cuerpo comienza a sufrir de falta de agua, comenzará a hacértelo saber de esta manera, así que presta atención si presentas alguno de estos síntomas.

Sed

Si bien la sed es un signo inequívoco de falta de agua, no es un tipo de sed cualquiera al que hacemos referencia, no es aquella que sientes después de una larga caminata o durante la hora de la comida. Se trata de una sensación de sed en la garganta que no ha cesado, a pesar de que hayas consumido algún líquido como podría ser un jugo o soda, pues tu cuerpo está recibiendo un ‘reemplazo’ poco saludable.

Ojos secos

Tener ojos secos es sumamente frecuente si no tomas la suficiente agua, pues esta sensación aparece cuando el ojo no produce la suficiente cantidad de lágrimas y no puede tener la lubricación adecuada, lo cual causa una sensación de picazón, irritación y enrojecimiento que muchas veces también pueden nublar la vista.

Ojos hundidos

Así como poéticamente decimos que los ojos son la ventana del alma, es cierto que son capaces de mostrar señales de que algo no está bien dentro de nuestro cuerpo.

Es muy común que los niños y los adultos mayores presenten ojos hundidos cuando no están consumiendo la suficiente cantidad de agua, así que es un síntoma al que debes prestar pronta atención, pues son los más propensos a sufrir deshidratación grave.

Dolor de cabeza

Es muy común intentar combatir el dolor de cabeza con una pastilla o algún medicamento, pero muchas veces su origen es otro.

Cuando el cuerpo no recibe el agua que necesita de manera diaria, trata de conservar toda la que ya tiene, sin importar lo que deba hacer para lograrlo. Una de las maneras más comunes de que esto suceda es con la contracción de los vasos sanguíneos y con ello también hay una reducción en el suministro de oxígeno y sangre en el cerebro, lo cual es la causa de dolores de cabeza.

Piel seca

Al ser el órgano más grande de nuestro cuerpo, es el que más depende de una correcta y constante hidratación, por ello, cuando no estamos suministrando la cantidad de agua adecuada, comienzan a aparecer signos visibles como podría ser comezón, descamación, opacidad e incluso una sensación acartonada que es consecuencia de la falta de elasticidad. Aunque agregues cremas hidratantes, solamente el agua tiene la capacidad de eliminar estos padecimientos en su totalidad.

Fatiga

Se piensa que la principal causa de la fatiga es la falta de sueño, pero aunque duermas 8 horas seguidas en un horario óptimo, la falta de agua puede hacer que te sientas cansado y tengas una fuerte sensación de somnolencia, impidiendo que rindas adecuadamente en tu día a día, a pesar de haber tenido un ciclo de sueño sano.

Dolor de articulaciones

De las partes que componen nuestro cuerpo, los cartílagos son una de las que más agua necesita para mantener las articulaciones en un nivel óptimo de hidratación y puedan moverse correctamente, así como evitar el roce entre los huesos que tanto dolor suele causar. Recuerda que conforme menos agua tengan, mayor será su desgaste y, por lo tanto, pueden empezar a aparecer enfermedades difíciles de tratar como la artritis.

