¿Cómo proteger la computadora de tu carro? (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. En las imágenes se ven a dos sujetos que bajan de un auto. Uno de ellos se dirige al vehículo que se encuentra atrás, abre el cofre y enseguida se roba la computadora del carro, escapan del lugar. Todo en sólo 20 segundos.

El acto delictivo sucedió en la colonia El Molino en la alcaldía Iztapalapa.

Las denuncias de estos robos son constantes en redes sociales.

Rubén Soriano, es mecánico automotriz y explica por qué son robadas las computadoras de los carros con tanta facilidad.

Por esa razón, hay automovilistas que protegen las computadoras de sus carros con placas de metal; muchas veces son accesorios de seguridad diseñados y fabricados por ellos mismos.

“En un Chevy, la base es de plástico, se la robaron una vez, entonces le pusieron una base de metal soldada. Digo, esto no impide que se la roben, pero sí les va a tomar más tiempo que se la lleven”

Incluso a través de redes sociales, hay quienes ofrecen equipos antirobo, con la colocación de accesorios para proteger esas piezas.

Pero hay otro tipo de protecciones: cadena y candado

Con esto, incluso protege otras autopartes.

“Y es como más efectivo, para que no se puedan robar tanto la computadora, ni la batería”

La demanda de esta pieza, que controla todos los componentes eléctricos y mecánicos, es alta.

Las más robadas son de automóviles convencionales, ya que se pueden programar con facilidad y usar en otro vehículo de la misma marca y modelo.

Otras, las hurtan con menos frecuencia.

“Una computadora de un motor de alta-gama, ésas sí no las pueden programar, no hay ningún equipo que la programe; éstas de alta gama no las roban”.