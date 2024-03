Columnas políticas (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo.

TEMPLO MAYOR (Reforma)

¡AH, CARAY! Pese a la promesa presidencial ante la cúpula empresarial de que el asunto se pospondría, en San Lázaro ya echaron a andar la maquinaria para aprobar la reforma que reduce de 48 a 40 horas la semana laboral.

DIVERSOS organismos empresariales han externado su preocupación por esta medida, porque dispararía los costos de nómina, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas.

Y ESE es uno de los puntos principales del debate: que tanto el gobierno de la 4T como los partidos políticos están muy entusiasmados con este tipo de reformas… porque no son ellos quienes tienen que pagar los costos. Eso sí, se paran el cuello en pleno proceso electoral, dejándoles a quienes generan empleos el pequeño problemón de llevar a la práctica lo que se les ocurre a los políticos.

LA LIEBRE brincó ayer por donde menos se la esperaban en Nuevo León. Y es que Tatiana Clouthier dejó en claro que no todos los de Morena en aquel estado están en favor de colaborar con Samuel García y con Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones del 2 de junio.

LA COORDINADORA de voceros de Claudia Sheinbaum pintó claramente su raya frente al gobernador fosfo-fosfo y fue más allá al decir que el mandatario incurre en un probable conflicto de interés al promover a su esposa Mariana Rodríguez, hoy candidata de MC a la alcaldía de Monterrey.

Y TODO porque a Samuel le ha dado por aparecerse en actos públicos con la camiseta de Mariana; y Mariana prestó su voz para un spot del gobierno estatal.

YA SE SABE que las comparaciones son odiosas, pero las madres que buscan a sus hijos desaparecidos ayer fueron premiadas personalmente por el rey Felipe VI de España.

EL MONARCA le entregó su Premio de Derechos Humanos a Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej), como un reconocimiento a su triste y terrible labor: hacer el trabajo de las autoridades mexicanas, buscando fosas clandestinas en lotes baldíos, barrancas y sembradíos en los que pudieran estar los restos de sus hijas e hijos.

EL REY les dijo que “la desaparición de una sola persona afecta a generaciones, erosiona la confianza en las instituciones y desafía la conciencia colectiva”.

EN México seguramente ya les hicieron un homenaje similar, las recibieron en Palacio Nacional, en San Lázaro y hasta en el Senado, además del Palacio de Gobierno tanto de Jalisco como de Sonora, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas… ¿o a poco acá no les reconocen el mismo mérito? Es pregunta que ya sabe la respuesta.

BAJO RESERVA (El Universal)

Acabar con las ratas, la misión del nuevo mando en el Aeropuerto de la CDMX

Nos comentan que ante la llegada del contralmirante José Ramón Rivera Parga como nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quieren acabar con toda la plaga de ratas que hay en la terminal aérea. Desde luego, se refieren a las de cuatro patas. Coincidiendo con la nueva administración del complejo aeroportuario, se acaba de lanzar una licitación para acabar con toda la fauna nociva que pueda haber, como ratas y ratones. Nos adelantan que el costo de este servicio podría llegar a los 4 millones de pesos. ¿Y para cuando el plan para erradicar a las de dos patas?

LO NUEVO ES LA VIOLENCIA VICARIA

Nos dicen que hasta el Senado llegó la denuncia de Mayte López en contra del candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano Noé Castañón por violencia vicaria. La acusación señala que el pasado martes, el aún senador violó un mandato judicial para que su exesposa pudiera ver después de 8 años a sus tres hijos que fueron sustraídos ilegalmente.

Sumado a ello, la afectada mostró documentos oficiales de la SEP de sus hijos, que asegura fueron tramitados por Castañón, donde “borró” a su exesposa y ya puso en su lugar a su nueva pareja. Nos dicen que si acaso será que en la era fosfo fosfo don Noé es el prototipo de los nuevos políticos que —pregona MC— llegaron para sustituir a los viejos.

DIPUTADOS OPOSITORES SE VAN SATISFECHOS

Nos platican que los líderes de oposición en la Cámara de Diputados están tan seguros de que las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador no pasarán en esta legislatura, que ya hasta dicen que se irán satisfechos de no aprobar una sola reforma más del Ejecutivo. Como recuento, los opositores presumen que lograron frenar, en el pleno, y en tribunales, la reforma eléctrica, la reforma al INE, la reforma para modificar al Tribunal Electoral, y la reforma para adscribir a la Guardia Nacional al Ejército.

De lo que no pudieron presumir tanto es de los presupuestos anuales, pues todos ellos pasaron sin que se moviera una sola coma. Ya verá en junio, cómo se conforma la nueva cámara baja y si algún partido logra la mayoría.

SERVICIO POSTAL MEXICANO APLAZA HUELGA

Nos comentan que los trabajadores de Correos de México aplazaron su huelga para el 16 de mayo próximo debido a que las autoridades correspondientes se comprometieron a realizar mesas de trabajo. Los trabajadores buscan resolver problemas salariales, de falta de uniformes y transportes, e incluso de abuso de autoridad e incumplimiento del contrato de trabajo.

Sin embargo, nos hacen ver que en caso de que no se llegue a algún acuerdo, la huelga estallaría en mayo. En este espacio le alertamos que los trabajadores tenían previsto el paro para este miércoles; sin embargo, nos dicen, decidieron suspenderlo para abrir un espacio de negociación con las autoridades con el fin de dejar de ser víctimas del austericidio del gobierno federal.

TRASCENDIÓ (Milenio Diario)

Que a pesar de la acelerada multiplicación de delitos cibernéticos y los vacíos legales para prevenirlos y sancionarlos con eficacia, el principal impulsor de la Ley Federal de Ciberseguridad en la Cámara de Diputados, Javier López Casarín, decidió ayer retirar su iniciativa después de un año en busca del consenso, sin voluntad de las bancadas para entrarle al debate y en medio de intereses encontrados de los sectores involucrados.

Que a ocho meses del fin de sexenio, la candidata de Morena, PT y Verde a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, hizo un significativo matiz a la estrategia de seguridad sostenida durante el gobierno de la cuarta transformación, porque declaró que lo primero es honestidad y lo segundo es la atención a las causas. “Dicen que AMLO propone abrazos a los delincuentes. ¿Quién ha dicho eso? Lo que proponemos es abrazos a los jóvenes, entre los mexicanos”, puntualizó la doctora durante su mitin nocturno en Cancún, otra parada de su gira por Quintana Roo. Ah, bueno.

Que frente a los alegatos de los panistas Julen Rementería y Kenia López Rabadán, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, fundamentó con reglamento en mano que la petición de incluir en la Gaceta Parlamentaria de ayer el tema de la demanda de desaparición de poderes en Guerrero cuenta en realidad con hasta diez días para darle el trámite legal, por lo que no fue omisa a su responsabilidad, y rechazó alterar o beneficiar a nadie desde la Mesa Directiva, en medio del debate por los hechos relacionados con Ayotzinapa y la crisis de seguridad en aquella entidad.

Que se espera que en la sesión de este jueves sí haya quorum en el Congreso de Ciudad de México para elegir a los nuevos alcaldes de Iztapalapa, Benito Juárez,Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Xochimilco y Gustavo A. Madero, espacios vacantes porque sus titulares se fueron a la campaña en busca de un nuevo cargo. En la sesión del martes únicamente se presentaron 31 diputados, por lo que no se desahogó el quehacer legislativo en el recinto de Donceles.

CONFIDENCIAL (El Financiero)

Suben de tono protestas contra el ‘tren de la muerte’

Miembros de la organización Sélvame del Tren compartieron un video en el que se ve a Pepe Urbina invitando a Claudia Sheinbaum a que vea el ecocidio del Tren Maya.

Las protestas contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya están a todo lo que dan. Primero, miembros de la organización Sélvame del Tren compartieron un video en el que se ve a Pepe Urbina, el buzo que ha estado detrás de algunos amparos que han frenado la obra, invitando a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, a que vea el ecocidio por ella misma. Pero eso no es todo, ante la visita de los reyes de Suecia, Carlos XVI Gustavo y Silvia, a la obra, Sélvame del Tren también hizo un llamado a asistir a la embajada sueca hoy para pedir que “no apoyen el tren de la muerte”. Se está volviendo espinoso ese tema.

Caso Aburto, en suspenso

La Primera Sala de la Corte aplazó la decisión sobre la queja presentada por la FGR contra el amparo que dejaría libre a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. A 30 años del magnicidio, el caso sigue dando de qué hablar. Lo que no queda claro es la fecha en la que los ministros lo resolverán, ya que el asunto no aparece en la lista para la sesión del próximo miércoles. Se esperaba que saliera libre este 23 de marzo, pero tendrá que esperar las lentas ruedas de la justicia.

FGR va por juez que le dio revés en caso de OHL

En medio de las críticas a la ‘4T’ por presunta corrupción en sus obras insignia, la FGR judicializó un asunto, pero de pasadas administraciones en el Estado de México. Se trata del caso del Circuito Bicentenario, que habría causado un quebranto de 8 mil millones de pesos al erario, pues la ilegal concesión que dio el gobierno mexiquense de Enrique Peña dejó utilidades de 99.5% a OHL (ahora Aleática), sólo .5% al gobierno estatal y 0% al gobierno federal. Pero el juez federal Daniel Ramírez Peña le dio un revés a la FGR y declaró sin materia el caso. Por supuesto que Ramírez se suma a la lista de jueces en la mira de la ‘4T’.

La CNTE, muy preocupada por los “Servidores de la Nación”

Muy preocupados se mostraron ayer en San Lázaro los diputados de la CNTE oaxaqueña por el futuro del ejército de los llamados “Servidores de la Nación”. El exdirigente magisterial disidente Irán Santiago Manuel pidió en una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social “que el gobierno federal y la Secretaría de Bienestar garanticen la estabilidad laboral de los compañeros ‘Servidores de la Nación’ antes de que el presidente AMLO deje la Presidencia”. Argumentó que “es una preocupación que nos han hecho llegar y sin duda alguna ellos han sido parte fundamental en el proyecto de la ‘4T’ del país”. Hay que salvar la maquinaria electoral, ¿qué no?

El multiverso de la ‘4T’

Algunos morenistas ya viven, literalmente, en un mundo paralelo. Ejemplo de ello es que ayer, en el Senado, los legisladores de oposición denunciaron que Guerrero es tierra de nadie, dominado por el crimen organizado que extorsiona, roba y asesina a la población. No obstante, la única respuesta del senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn, fue: “López Obrador es el mejor presidente que hemos tenido en México y en el mundo”. Pero no hay gobernabilidad en Guerrero, insistieron desde la oposición. “No pueden asimilar que 70 por ciento de los mexicanos aprueban al presidente López Obrador y es un dato de una encuestadora de un gran prestigio a nivel internacional”, secundó el morenista Omar Holguín Franco.

Las promesas de Clara

A Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, se le olvida que la integración de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Superior, la Comipems, está integrada por escuelas que precisamente gozan de autonomía, como la UNAM. Además de que en ésta tienen participación 22 municipios del Estado de México. Ah, pero, por qué no, ella tuvo a bien asegurar, como promesa de campaña, que desaparecerá el examen de la Comipems de acceso a bachillerato, porque excluye y castiga a los jóvenes. Alguien que la asesore, ¿no?.

RAZONES (La Razón)

*Licencias para no respetar *

De lamentar, nos hacen ver, el hecho de que poco se notara en el pleno de la Cámara de Diputados, donde a media discusión del dictamen para declarar marzo como el mes de las mujeres, como parte de la lucha contra la violencia que atañe a este sector de la población, ocurrió una confrontación entre legisladoras. Y es que luego de que la exprimera dama Margarita Zavala defendiera los sexenios del PAN y los programas impulsados para las mujeres, la petista Margarita García, exclamó la siguiente frase: “Ya entiendo por qué Felipe Calderón se casó con mi colega Margarita, porque la confundió con la bebida”. La declaración fue secundada por diputados, pero también por diputadas como la petista Lilia Aguilar, quien sólo unos minutos antes había subido a tribuna a exigir el cese a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. ¿Tomaría nota de qué rápido envejeció su participación?

AMPARO A GRUPO SALINAS Y TOTALPLAY

Y hablando de resoluciones de la Corte, fueron Grupo Salinas y Total Play Telecomunicaciones las firmas que ayer celebraron el resolutivo de la Segunda Sala, la cual determinó conceder un amparo a dichas empresas en un litigio con el Servicio de Administración Tributaria. “Esta sentencia confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad con la que se ha conducido sistemáticamente el SAT en contra de nuestras empresas, refirió ayer Grupo Salinas al dar a conocer el fallo del máximo tribunal, que tiene que ver con un crédito fiscal de poco más de 600 millones de pesos. Las firmas además expresaron confianza en el Poder Judicial de la Federación, al que resaltaron como pilar de la democracia, y su convencimiento de que será el primero de muchos amparos a su favor. Ahí el dato.

REFORMA ADMINISTRATIVA

Fue a integrantes de la Unión de Empresarios Gallegos a los que dejó buen sabor de boca, nos comentan, la reunión que sostuvieron con el candidato de PRI, PAN y PRD al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. Y es que en el encuentro que sostuvieron ayer, el aspirante de la oposición tocó un par de temas que, nos hacen ver, sí son para los inversionistas un pendiente: la falta de incentivos y la certeza. Además de la inquietud que genera por ejemplo, para el sector hotelero, la competencia que consideran desleal de plataformas como Airbnb. Nos cuentan que la propuesta de reducción de trámites tuvo buena cabida. “¿De qué se trata esta regulación administrativa? Tiene que ver con dejar de hacer laberintos”, les dijo el candidato, quien también se refirió a la necesidad de frenar el problema de la invasión de predios y la generación de vivienda digna.

EL CASO DE JAIME BARRERA

Importante que en Jalisco, tanto el gobierno de la entidad que encabeza Enrique Alfaro, como por la Fiscalía estatal, a cargo de Luis Joaquín Méndez, tomaran la decisión de mantener abierta la indagatoria por el caso de la privación ilegal de la libertad del periodista Jaime Barrera. El comunicador ayer fue liberado en medio de la presión social y la acción de la autoridad. En el caso, ha quedado clara la necesidad de esclarecer los hechos y de dar con los responsables. Y es que el periodista ha señalado que su retención “fue una especie de advertencia de lo que yo escribo, de lo que yo digo”. Y al liberarlo sus captores le dijeron, según relató: “Hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás, dónde está tu familia”. De ahí la importancia de indagar y no dejar camino abierto a la impunidad.

YA LA LIBRÓ EL FIDECINE

Con la novedad de que, en el tema de la desaparición de fideicomisos, la Corte acaba de dar un revés a una decisión presidencial procesada por la mayoría legislativa de la 4T en el Congreso. Y es que resulta que la Primera Sala declaró inconstitucional la extinción del Fidecine. El resolutivo, nos comentan, se dio a propósito del amparo que interpuso una empresa que señalaba que la derogación de ese fondo implicaba un perjuicio a los derechos a la participación cultural y a la libertad de expresión y suponía una violación al principio de no regresividad de los derechos humanos. La Corte consideró como vagos los argumentos planteados para proceder a la desaparición del fideicomiso y estableció que no se demostraron los presuntos malos manejos del mismo. Así que a desenlatar el Fidecine.

LE BAJA DE UN DÍA PARA OTRO

Más de uno levantó la ceja, nos comentan, luego de que el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, pateó el avispero al alertar que comisarios en esa demarcación reportaron amenazas que presuntamente son hechas por el crimen organizado, para que apoyen a ciertos candidatos en el proceso electoral. Incluso ante ello, pidió la intervención de la Federación. Primero dijo que “Ya hay amenazas, ya andan amenazando a síndicos y comisarios; me han reportado que ya los han amedrentado. Yo les digo, hay que denunciar a esas personas”. Y aunque el presidente municipal no detalló nombres de los candidatos que son promovidos mediante amenazas, pidió la intervención federal. Pero luego algo pasó y de un día a otro corrigió para decir que del tema se encargarían a nivel local. Ahí el asunto.

SACAPUNTAS (El Heraldo de México)

Prevén participación mayor a 70%

Nos cuentan que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se fijó una ambiciosa meta para la elección del próximo 2 de junio: lograr una participación ciudadana superior a 70%. Es decir, busca romper el récord en comicios presidenciales de este siglo y, en una de esas, hasta igualar el máximo histórico que se dio en 1994, cuando la cifra llegó a 77%. Nos explican que una alta participación desactiva cualquier duda en los resultados.

Analizan desmentir a Alito

Hay versiones que indican que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, manipuló a su conveniencia declaraciones del jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, para hacerlas pasar como serias alertas de retroceso en México. Incluso se dice que en la Internacional Socialista analizan enviar un desmentido al tricolor.

Señalan a Félix

Quien empieza a ser cuestionado al interior de Morena es el senador Félix Salgado Macedonio, pues a consideración de varios integrantes de la 4T debió haber apagado el fuego que se avivó en Guerrero por el tema de los normalistas de Ayotzinapa. Dicen que nada hizo y por eso la bomba llegó hasta Palacio Nacional.

Cita a responsables de Dos Bocas

Encerrona con el presidente López Obrador, en Palacio Nacional, tuvieron los directores de Pemex, Octavio Romero, y de Grupo ICA, Guadalupe Philips, junto con representantes de la empresa Samsung. Nos dicen que el mandatario les pidió agilizar los trabajos en la Refinería Dos Bocas, para que, ahora sí, en abril opere al 100 por ciento de su capacidad.

Cuauhtémoc, ahora con Armenta

Nuevamente apareció cerca de aspirantes de Morena, el tres veces excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas. Esta vez fue con el abanderado al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta, quien presumió la reunión en sus redes sociales: “Siempre es un honor platicar y recibir en Puebla al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, gran luchador de la izquierda mexicana”.

FRENTES POLÍTICOS (Excélsior)

1. Rumbo petrolero. En un encuentro encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con Octavio Romero, director de Pemex, se abordó la pronta operatividad en Dos Bocas. La reunión, parte de una estrategia para alcanzar la capacidad total de procesamiento de 340 mil barriles diarios, también incluyó a los directores de las otras seis refinerías mexicanas. Las recientes acusaciones de contaminación por parte de los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez obliga a plantearse si es o no viable cerrar refinerías. El futuro de Pemex no es un juego.

2. Lluvia de promesas. Salomón Chertorivski, candidato por Movimiento Ciudadano, confrontó la “normalización” de los problemas urbanos ante estudiantes de la Universidad Anáhuac en temas críticos como la escasez de agua, la inseguridad y los desafíos ambientales. Destacó la urgencia de un cambio radical mediante 12 misiones enfocadas en soluciones específicas, como la crisis hídrica. Chertorivski propone soluciones prácticas: reparación de fugas, reforestación y sistemas de recolección de lluvia, junto a otros objetivos como salud y empleo juvenil. Los tiempos de campaña son los mejores generadores de ideas… que se olvidan en el camino.

3. Tiempo de ideas. Grupo Imagen presentará cada miércoles una mesa de debate sobre temas electorales, con la finalidad de brindar a los mexicanos los elementos de apoyo para una elección informada y reflexiva. En un primer acercamiento se analizó el diagnóstico realizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre la situación del país. Rubén Moreira, representante de la oposición, Juan Zavala, de MC, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, hablaron ampliamente sobre el tema. Expusieron sus percepciones sobre la inseguridad en México, en un foro en el que predominó el respeto. Juntos lograremos los mejores comicios.

4. ¿Ni perdón ni olvido? La SCJN postergó el análisis del proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat que podría liberar a Mario Aburto, condenado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio hace casi 30 años. La discusión fue diferida por petición del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para un estudio más profundo. Ríos Farjat propone desestimar el recurso de la FGR que busca anular el amparo concedido a Aburto, argumentando que la Fiscalía no planteó cuestiones constitucionales. La libertad al magnicida está cerca. ¿Será bueno o malo para el país?

5. Siempre no. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena retiró a Bárbara Botello, exmilitante del PRI, la candidatura a la alcaldía de León, Guanajuato, debido a controversias internas, problemas legales y acusaciones de corrupción. En su lugar eligieron a Vanessa Montes de Oca, igualmente expriista, pero con una trayectoria libre de señalamientos negativos. Oriunda de León y con experiencia, tanto en el ámbito público como privado, Montes de Oca dejó el PRI en 2021 después de desacuerdos con la alianza de su partido con el PAN y se unió a Morena. ¿Y Botelloa qué partido se irá?.

HISTORIAS DE REPORTERO (Carlos Loret de Mola / El Universal)

* La renuncia de la gobernadora, la cancelación del Tren Maya*

El Tren Maya empezó siendo un proyecto destructor del medio ambiente y luego la caja chica del gobierno.

López Obrador ya hubiera pedido la renuncia de la gobernadora, la secretaria de Gobernación y en una de esas, hasta del presidente mismo.

En Guerrero, los narcos torturan y golpean a los transportistas para que les paguen el derecho de piso. Las imágenes son brutales. Los transportistas, hartos de las extorsiones, hacen paros de labores. Chilpancingo, Iguala, Taxco, se vuelven pueblos fantasmas, sin transporte público, sin comercios, sin escuelas.

El líder de un cártel dice que financió la campaña del partido que gobierna a nivel municipal, estatal y nacional. Matan a un estudiante de Ayotzinapa. “Ya nos faltan 44”. El gobierno trata de encubrir el crimen criminalizando al estudiante. Se descubre la verdad: lo mató un policía estatal, pero… el policía “se fuga”.

Por esa “fuga” entran en pleito público la Fiscalía de Guerrero (controlada por el Ejército, el más poderoso de los acusados por el caso Ayotzinapa) y la Secretaría de Seguridad estatal (que responde al jefe de toda esa mafia local, el morenista Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora, Evelyn Salgado). Desaparecen día y medio dos fiscales federales enviados a investigar el caso.

Hay protestas, quemas de vehículos, retención de guardias nacionales, ataques a edificios públicos. Y encima están las ejecuciones de todos los días, destacadamente la del exsuegro de la gobernadora, Joaquín Alonso Piedra “El Abulón”, que fungía como puente entre el crimen organizado y el grupo político. ¿Y el Presidente? Lloriqueando porque unos estudiantes con resorteras y piedras dieron portazo en su Palacio Nacional.

Guerrero es un estado fallido.

López Obrador ya hubiera prometido que, de llegar al poder, haría una consulta para cancelar el Tren Maya. Diría que es un ecocidio infectado de corrupción y con el riesgo de causar una tragedia. “Yo quiero la selva”.

El Tren Maya empezó siendo un proyecto destructor del medio ambiente. Luego se volvió la caja chica del gobierno para tener a algunos empresarios poderosos en el bolsillo a cambio de jugosos contratos. Se convirtió en el emblema de la mala planeación en este sexenio: costó el triple de lo que se había dicho, se queda parado por horas y muy poca gente lo usa.

Y terminó exhibido como el gran botín de los hijos del presidente López Obrador, cuyos primos e íntimo amigo reciben contratos multimillonarios como proveedores de materiales de construcción que ellos mismos confiesan en conversaciones telefónicas que no pasan los controles de calidad y que “cuando se descarrile el Tren, ya va a ser otro pedo”. Lo dicen textualmente, y se ríen. “¡La red de corrupción!… Eso es lo de nosotros”. Lo dicen textualmente, y se ríen.

El Tren Maya es corrupción de la que mata.

SACIAMORBOS

¿Será cierto que hay jaloneos entre Mario Delgado y Claudia Sheinbaum? ¿Será cierto que por eso lo dejaron fuera de las listas de candidatos al Legislativo, sin fuero garantizado para el próximo sexenio, aun cuando es una de las figuras más vulnerables de Morena, por toda la trama del Rey del Huachicol?.

EN LA MIRA (Luis Cárdenas / El Universal)

Y si Xóchitl gana, ¿López Obrador lo aceptará tan fácil?

Se ha obsesionado más en estos días con el golpe de estado técnico, el fraude y su discurso conspiracionista

Los primeros días de campaña han sido terribles para Claudia Sheinbaum, la furia venida en incontinencia verbal del presidente le resta puntos, la minimiza y desdibuja ante la imposibilidad de marcar diferencias.

Para colmo, la candidata puntera desborda arrogancia, se aferra a la narrativa que canta la inevitabilidad de su triunfo y mira de soslayo todo lo que no sea visto con buenos ojos en Palacio Nacional: cancela a los ejecutivos de CitiBanamex, neoliberales que saldrían con preguntas incómodas; le da largas a los estudiantes de la Iberoamericana ante el riesgo de un desplante como a Peña Nieto en 2012. Más a fuerzas que de ganas, firma bajo protesta y con reservas una propuesta de la Iglesia Católica para pacificar el país, no sin antes espetar su desacuerdo por lo que considera una “exageración” en el diagnóstico de la violencia.

Tampoco ayudan varios de los impresentables candidatos de la 4T, como el acosador Enrique Inzunza, de Sinaloa, candidato a Senador, que enviaba videos masturbándose a mujeres víctimas de su acoso, al grado de enfrentar denuncias penales pero que ahora goza de cabal impunidad y, vaya descaro, presume el apoyo de Sheinbaum en sus recorridos públicos.

Por otro lado, a la exjefa de gobierno le reclaman las mentadas candidaturas, antier en Puebla de plano dijo a la muchedumbre que acusaba de corrupción a algunos de los premiados: “Hay compañeros, compañeras, fundadores de Morena que son fundadores, pero que no ganan una encuesta y hay otros compañeros que se acercaron hace seis años, hace tres y que sí ganan una encuesta”… ¡Qué forma tan curiosa de dar palmaditas en el hombro y llamar a la unidad!

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/y-si-xochitl-gana-lopez-obrador-lo-aceptara-tan-facil/

HISTORIAS DE NEGOCEOS (Mario Maldonado / El Universal)

Grupo Monterrey va contra Samuel García

El golpe más certero que han conectado los empresarios es retirar a la administración de García el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica

El arribo de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León, como el de Jaime Rodríguez “El Bronco”, no podría entenderse sin el apoyo y participación de los grandes empresarios de Monterrey, principalmente sin el que se conoce como el “Grupo de los 10” o “Grupo Monterrey”. Ellos lo impulsaron al cargo y, al parecer, ahora lo quieren ver caer.

Samuel García está consciente de que, más que de la Fiscalía General de Justicia del estado, la información que circuló ayer sobre presuntas triangulaciones de recursos proviene de los enemigos que ha venido sembrando durante sus primeros años de gobierno, específicamente de los hombres y mujeres de negocios a los que intentó someter mediante presuntos actos de extorsión, según lo han denunciado los hombres de negocios del estado.

En este espacio se publicaron diversas denuncias de empresarios neoleoneses que fueron víctimas de presuntas extorsiones por parte del jefe de la Oficina de Gobernador, Miguel Ángel Flores Serna, quien, aseguran, suele pedir dinero a nombre de Samuel García a cambio de que no se metan en problemas administrativos con su gobierno.

La operación para a desactivar la “máquina extorsionadora” del mandatario de Movimiento Ciudadano inició hace unos meses. La idea de impulsarlo como candidato a la Presidencia tenía el objetivo de separarlo del gobierno, pero la misión se abortó cuando buscó tomar las riendas del estado el grupo del priista Adrián de la Garza, su enemigo.

El golpe más certero que han conectado los empresarios es retirar a la administración de García el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, la UIFE; ésta es la principal herramienta que usaba el llamado “Mike” Flores para iniciar investigaciones contra quienes se negaban a pagar las cuotas.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/grupo-monterrey-va-contra-samuel-garcia/

Remilgos para firmar (Germán Martínez Cázares / El Universal)

Claudia Sheinbaum se disfraza de lo que le conviene para llegar a la presidencia. Malabarismo puro. Científ ica, ¿para seguir destazando al Conahcyt y atacar a la UNAM?, ¿agnóstica, pero peregrina al Vaticano?, ¿militante antimilitarista, pero dispuesta a seguir con los contratazos verde olivo?, ¿“demócrata”, pero disimuló frente a los señalamientos de Marcelo Ebrard de compra de votos y acarreos desde la Secretaría de Bienestar?, ¿bilingüe pero obligada al más rancio nacionalismo?, ¿doctora ambientalista, respirando el carbono de las refinerías de Pemex?, ¿“comprometida” con los derechos humanos, pero insensible a la humillación de una mujer indefensa en Zacatecas?.

Claudia zigzaguea, ¿cuál es el personaje real y cuál el ficticio?. Así lo demostró en el encuentro con la Conferencia Episcopal Mexicana, donde firmó a regañadientes el compromiso de dialogar para alcanzar la paz en nuestro país.

¿En verdad, no comparte el “proceso de degradación acelerada” de nuestra “casa común”, como sostienen los Obispos, después de ver el pudridero de Guerrero y la esperpéntica secuela de esos gobiernos de Morena?.

En muchas regiones del país se mata y extorsiona libremente y eso no le parece degradante. Ya afirmó que la prostitución de la militarización seguirá, mientras la fiscalía de la CDMX no aclara más del 90% de homicidios violentos. Meterá como avestruz la cabeza en las fosas de los criminales para no ver la “gobernanza autoritaria y criminal”.

Disfraz político con careta cínica. Olvidó que el Papa Francisco dijo en Ecatepec, Estado de México, en febrero de 2012, que México debe ser “una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte”. Mascarada trágica.

La científica burló y omitió el contexto de sus citas de la encíclica Fratelli Tutti; por ejemplo, la frase que repitió de una ética global de solidaridad y cooperación, fue dicha por el Papa Francisco para exigir un desarme nuclear en Japón en noviembre de 2019 y, además, obligaría al gobierno de México a “pensar y gestar un mundo abierto”.

Mundo abierto y Morena no soporta los señalamientos al déficit en el combate al crimen mexicano, emitidos por una diputada española de derecha, por el presidente de España de izquierda, y la directora de Inteligencia de los Estados Unidos. Sólo desde el impudor se puede citar ese documento (Fratelli Tutti, todos hermanos) sin pensar en “el otro”, en quienes sienten distinto, y en ficticios “lados correctos de la historia”. Citar esa carta vaticana titulada en recuerdo de Francisco de Asís, patrono de la ecología, y arrasar la selva maya con un tren de diesel, equivale a disfrazarse de pacifista con una ametralladora en la mano.

Pero lo más burdo de Claudia fue sacar las frases de Fratelli Tutti que hablan del “neoliberalismo” para que la oiga AMLO, y esconder las críticas al populismo de ese documento católico: el desprecio a los débiles puede esconderse en formas populistas que utilizan gobiernos demagógicamente, el populismo es “insano” cuando se convierte en proyecto personal y exacerba las inclinaciones bajas, y se agrava “cuando se convierte, con formas groseras o sutiles, en avallasamiento de las instituciones y de la legalidad”. Por eso, los remilgos para firmar.

USO DE RAZÓN (Pablo Hiriart / El Financiero)

El candidato sustituto

La estrategia para descarrilar la elección es lo que López Obrador ha puesto en marcha, a través de la violación sistemática de la ley al intervenir en aquello que tiene prohibido.

Para nada es gratuito que el Presidente abra flancos de disputa y encienda mechas explosivas todos los días en la arena donde su actuación es ilegal: las elecciones federales.

El candidato es él, no Claudia Sheinbaum.

Busca seguir en el cargo.

Crea las condiciones para la turbulencia y el desorden que lo pondrían a él como el factor de estabilidad hasta que se restablezca el orden social.

“El salvador de la patria”, se hacía llamar Antonio López de Santa Anna en esas condiciones.

Como lo apuntó ayer Luis Estrada, de la consultora Spin, en sus conferencias mañaneras el Presidente ha mencionado en 172 ocasiones al fantasma del “golpe de Estado”.

Lo trae marcado en el hipotálamo.

Eso es lo que puede llegar a hacer, si juzga que debe madrugar a los “conservadores” y “mafiosos” que acusa de haberse apoderado de las instituciones democráticas.

Un pretexto para destruirlas, pues.

Le falló la prolongación de su mandato constitucional cuando la Corte le echó abajo la propuesta de ampliar el periodo del gobernador de Baja California, y la pretensión de que Arturo Zaldívar continuara en el cargo dos años más de lo que marca la Constitución.

El electorado lo frenó dos veces.

Primero, no acudió a dar validez legal a la consulta “para que siga el Presidente”.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/2024/03/14/el-candidato-sustituto/

DESDE SAN LÁZARO (Alejo Sánchez Cano / El Financiero)

La derrota electoral abre la puerta al Estado de excepción

Desde la oposición alertan sobre el paroxismo presidencial que se evidencia al inventar la posibilidad de un fraude por parte de la oposición en las elecciones por la Presidencia.

Las alarmas están prendidas en Palacio Nacional porque se comienza a esbozar la posibilidad real de que gane Xóchitl Gálvez la Presidencia de la República y ante ello se busca pulsar todos los escenarios posibles para evitar entregar la banda presidencial, incluso con la declaración del jefe del Ejecutivo federal vertida en la mañanera del 12 de este mes, en el sentido de que se prepara un golpe de Estado desde el Poder Judicial y la oposición; se confirma el delirio de la derrota que se vive en las filas del oficialismo.

AMLO se ha referido en las mañaneras 172 veces al golpismo y ello de suyo, no pasaría de ser una balandronada más del tabasqueño, pero ya contextualizada en estos momentos en el escenario electoral, pues la declaración representa la posibilidad real de que Claudia Sheinbaum pierda la elección y ante ello, se prepara el Estado de excepción ante el nivel de violencia y polarización social que se desencadenaría ante un eventual conflicto poselectoral y con ello, se buscaría cancelar la elección presidencial.

De una cosa estamos seguros, López Obrador no entregará el poder aunque pierda en las urnas su candidata, por ello, desde hace varios años se instrumenta toda una estrategia integral para cooptar los organismos electorales, la Fiscalía General de la República, las Fuerzas Armadas, la CNDH y el Poder Legislativo, para, eventualmente, y si el caso lo amerita, impedir por todas las vías que ocurra la alternancia en el poder.

A este andamiaje electoral al servicio del totalitarismo le faltó engranar o someter al Poder Judicial y ello representa una gran barrera para instaurar el obradorato y por ello se enfilan todas las baterías contra ese poder.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/2024/03/14/la-derrota-electoral-abre-la-puerta-al-estado-de-excepcion/

Sheinbaum: la negación del dolor del pueblo (Mait{e Azuela / El Universal)

Su apertura al diálogo contrasta con la abierta negación de una realidad

Colocando al Papa Francisco por delante, Claudia Sheinbaum respondió al documento “Compromisos por la Paz” emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Como si la Encíclica Fratelli Tutti del Papa pudiera ser utilizada para justificar lo injustificable solo por el hecho de invocar conceptos como “neoliberalismo” o “libertad de mercado”. Tras citarla como careta de humanismo, aseguró que no hay militarización en México y minimizó la presencia del crimen organizado.

Fue auténtica cuando en la firma del documento advirtió: “no comparto” y “no coincido”, llevó al extremo sus diferencias en su respuesta al diagnóstico de la Iglesia, particularmente en lo que respecta al tejido social y a la seguridad en el país. La Iglesia agradeció su franqueza, pero seguramente esperaba algún argumento con explicaciones técnicas y datos que sustentaran su particular interpretación de la realidad.

El ethos de la iglesia coloca en una encrucijada a la candidata morenista. ¿Acaso cree que el diagnóstico del documento “Compromisos por la paz” fue redactado por un puño de sacerdotes que no se codean con el pueblo? El documento es producto del diálogo y consenso de más de 1600 instituciones que han dado seguimiento en carne propia a las dinámicas de violencia que afectan a los más vulnerables. Ofrece al menos 300 buenas prácticas para reinstalar la paz y una ruta colectiva para frenar la crisis de violencia que sufre nuestro país.

Sheinbaun señala en su respuesta: “No coincido con ‘la descripción del problema’ en el tema de Seguridad en sus primeros tres párrafos, donde por ejemplo se afirma que ‘Aunada a estas grandes redes de criminalidad, ha aumentado en México la delincuencia común, alimentada por la marginación y la búsqueda de reconocimiento y justicia social. Frente a esto, las estrategias de seguridad a nivel nacional, estatal y local no solo han sido insuficientes, en ocasiones, han generado nuevas violencias’”. ¿Cuáles serán sus datos o qué pruebas tiene de lo contrario?

A lo mejor desde el punto de vista de Sheinbaum, la experiencia del presbítero Filiberto Velázquez no es suficiente para avalar que son ellos quienes tienen buena parte del diagnóstico claro. Es el padre Filiberto quien tuvo que intervenir en Guerrero para que los grupos criminales de Los Tlacos y la Familia Michoacana pactaran una tregua. Un sacerdote que ha bajado del altar para defender al pueblo.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maite-azuela/sheinbaum-la-negacion-del-dolor-del-pueblo/

EN TERCERA PERSONA (Héctor De Mauleón / El Universal)

Con un asesinato, los Ardillos garantizan su reinado

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/con-un-asesinato-los-ardillos-garantizan-su-reinado/

LOS USOS DEL PODER (Alfonso Zárate / El Universal)

Sí, pero Claudia no es Andrés

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-zarate/si-pero-claudia-no-es-andres/

ESTRICTAMENTE PERSONA (Raymundo Riva Palacio / El Financiero)

El secuestro de Jaime Barrera

La investigación no prosperará y la única posibilidad de encontrar a los autores materiales será una fuerte presión social que lleve a que sus jefes los entreguen.

La privación de la libertad de Jaime Barrera durante casi 40 horas tuvo una conclusión feliz, cuando menos hasta ahora. Barrera, uno de los periodistas más visibles de Jalisco, respetado y estimado por sus colegas, fue liberado por sus captores, que lo atraparon con violencia el lunes poco después de las dos de la tarde al salir de Mega Radio, la estación radiofónica donde también colaboraba, ubicada en Zapopan. Barrera le narró a Azucena Uresti en Radio Fórmula un operativo de cuando menos dos vehículos y cinco personas armadas que no dejaron que prendiera su automóvil y lo subieron a otro “con toda facilidad… en una zona muy transitada”.

Barrera, con los ojos vendados desde un principio, fue llevado a un sitio donde estuvo un día y de ahí lo trasladaron a otro. Después, en la madrugada, lo soltaron en el municipio de Magdalena, a 80 kilómetros de Guadalajara, con las manos atadas. En su narración, cuenta que lo tuvieron hincado, que es un acto de humillación y sometimiento de los captores, y que antes de liberarlo le dieron dos “tablazos”, que es un código criminal de advertencia para, como el mismo periodista lo interpretó, portarse bien.

Los criminales no tuvieron en ningún momento la intención ni la instrucción de asesinarlo, lo que pudieron hacer sin problema. Incluso, le ofrecieron comida para cenar, una atención que no es común. Tampoco, por su relato, estuvieron en riesgo de ser descubiertos. En las horas que lo tuvieron en cautiverio le hicieron saber que lo tenían vigilado hace tiempo y que conocían sus movimientos, en donde vivía, “donde estás y tu familia”, sugiriendo que el seguimiento para ellos era en tiempo real. No le aportaron ninguna prueba de que ello fuera cierto, pero en ese tipo de situaciones, nadie pide que demuestren su dicho. ¿Y quién podría dudar de sus palabras cuando realizaron un importante operativo para atraparlo y, por lo que se vio, se manejaron con absoluta impunidad?

La duda que prevalece es quién o quiénes, y por qué, realizaron esta acción sin importar que la prominencia del periodista generaría una reacción gremial y social importante. En un primer plano parece estar claro. Barrera dijo que le preguntaban “por qué escribía lo que escribía, de parte de quién lo escribía”. Barrera fue ambiguo y, más tarde, explicó que tenía que consultar con sus abogados qué decir.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2024/03/14/el-secuestro-de-jaime-barrera/

TRES EN RAYA (Verónica Malo Guzmán / El Heraldo de México)

Se cae el caso García Luna

Se cae el caso García Luna; desde hace dos años se sabía (“¿Se cae el caso García Luna en EU?

Se cae el caso García Luna; desde hace dos años se sabía (“¿Se cae el caso García Luna en EU? No importa, la detención de Caro Quintero lo compensaría”, SDPnoticias, 16 de julio de 2022). Una más, tal y como sucede con toda acusación de corrupción que alienta el presente régimen, si está relacionada con sexenios anteriores.

Tanto el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como el de García Luna tienen al menos un elemento en común: sirvieron para que el obradorismo faroleara que buscaba justicia y, con ello, pasar factura —la que fuera— a los gobiernos anteriores. Pero al régimen le ha salido el tiro por la culata.

La determinación que se espera sobre Genaro García Luna en Estados Unidos, y que tenía que haberse dado este primero de marzo, se aplazó nuevamente; hoy se habla de que habrá noticias en seis semanas. Mas, con las pruebas que presentó la defensa del imputado, el juicio mismo puede que termine siendo desestimado. Y de ser ese el desenlace, habrá consecuencias para las autoridades estadounidenses —pero también para las mexicanas— cuyas acciones llevaron a fincarle responsabilidad al reo.

Todo parece indicar que en Nueva York, donde la ley sí es la ley, la fiscalía de ese estado violó las ‘obligaciones Brady’ (los acusadores debían haber revelado todas las evidencias incriminatorias o exculpatorias que tenían en su poder, y no lo hicieron). César de Castro, abogado de García Luna, presentó extenso documento al juez Brian Cogan en el que acusa a la fiscalía neoyorkina de violar reiteradamente la ley. Si demuestra sus dichos, tanto los fiscales como un agente de la DEA pueden terminar en la cárcel. Pero más importante aún, el juicio en contra de García Luna podría dejar de tener validez.

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2024/3/14/se-cae-el-caso-garcia-luna-585633.html

CONTRA LAS CUERDAS (Alejandro Sánchez / El Heraldo de México)

Exigen desaparición de poderes en Guerrero

Está a punto de volar la tapa de la olla y lo que requiere la Federación es volver, por enésima ocasión, a hacer creer que se atiende el problema

Guerrero, dizque gobernado por Evelyn Salgado, es una olla exprés hirviendo y a punto de explotar. La gobernadora y la Presidencia representan el hermetismo y los hechos lamentables de inseguridad, la impunidad en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como el nuevo asesinato de uno de sus estudiantes, son el punto de ebullición que alcanzaron presiones más altas que la atmosférica.

En las últimas 72 horas pasó lo siguiente en Guerrero: integrantes de la mafia golpearon hasta el cansancio a transportistas públicos a plena luz del día como medida de escarmiento por no reportar sus actividades, desde que salen hasta que llegan a sus casas, y frente a ello López Obrador asegura que se magnifican los hechos, a pesar de que todo el servicio está controlado por el crimen; también asesinaron al candidato a la alcaldía de Chilapa, y la excomandanta Néstora Salgado, de la Montaña Alta de Guerrero, que se levantó en armas para atacar a los cárteles locales de la droga e imponer una ley comunitaria en 2012, ahora senadora por Morena, dice que ahora sí está feo y que allá arriba hay muchas masacres de niños que no se veían.

Los padres de los 43 desaparecidos volvieron de CDMX a Guerrero con la misma demanda de hace casi nueve años: quitar la protección del Ejecutivo al Ejército para esclarecer los hechos, un policía mató a un normalista al que revictimizan acusándolo de drogadicto y de haber sido el primero en disparar a la policía (resultó falso), AMLO se compromete a seguir el caso, pero después anuncia que el asesino huyó y culpa a medio mundo antes de reconocer la gravedad que se vive en el estado, donde más de 20 grupos criminales pelean el territorio.

Familiares de los alumnos de la Normal Isidro Burgos protestaron el 28 de febrero en el Senado pidiendo una reunión con Ricardo Monreal para exigir que como legisladores citen a comparecer al Secretario de la Defensa para que responda a preguntas específicas de padres y abogados, donde siente que está roto el rompecabezas que impide dar con los verdaderos responsables de la desaparición, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política no quiso atenderlos de manera directa y envió a un representante. Los padres se retiraron insatisfechos. En 2023, el incremento de asesinatos dolosos fue de 24.4% y en lo que va del año estaría peor.

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2024/3/14/exigen-desaparicion-de-poderes-en-guerrero-585627.html

JAQUE MATE (Sergio Sarmiento / Reforma)

Para la revolución

“Ayotzinapa lleva 83 años en un conflicto de baja intensidad contra los gobiernos federales… No buscan justicia, buscan una insurrección”. Javier Tejado Dondé.

No sorprende que los líderes del movimiento Ayotzinapa hayan mandado a un contingente de normalistas a atacar las oficinas de la Fiscalía General de Guerrero en Chilpancingo este 12 de marzo.

Fue un ataque planeado; los estudiantes estaban organizados y llevaban bombas Molotov.

La muerte del normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta el 7 de marzo se ha convertido en una nueva excusa, como los 43 de Iguala, para impulsar un propósito mayor: la revolución.

Bien lo escribió Lenin: “Para el marxista, la revolución es imposible sin una situación revolucionaria”.

Ayotzinapa ha sido desde hace décadas un centro de adiestramiento de “líderes sociales” y revolucionarios.

De allí surgieron guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

López Obrador supo aprovechar el movimiento para debilitar al gobierno de Peña Nieto.

Se unió a la declaración de que el responsable de la “desaparición” (o sea, del asesinato) de los 43 normalistas “fue el Estado”.

Pero no es lo mismo respaldar esta tesis desde la oposición que hacerlo como cabeza del Estado, sobre todo cuando los líderes del movimiento, que el presidente llama “los abogados”, insisten en que el Ejército participó y ahora oculta información.

Mi posición es que ni el Estado ni el Ejército deben ser culpados o exonerados por dogma.

La Recomendación 15VG/2018 de la CNDH, cuando esta era todavía independiente, estudió en minucioso detalle el posible involucramiento de militares en los hechos del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Si bien pueden cuestionarse algunas omisiones, hasta la fecha no hay pruebas de la participación de militares.

En la muerte del normalista Gómez Peralta, la Secretaría de Seguridad de Guerrero afirmó que él y dos compañeros viajaban en una camioneta con reporte de robo y se negaron a detenerse en un retén, tras lo cual se enfrentaron con policías.

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello señaló, por el contrario, que los policías agredieron a los jóvenes a balazos fuera de una tienda.

El presidente señaló ayer en la mañanera: “Lo cierto es que sí fue asesinado el joven de la normal de Ayotzinapa, por un policía”.

No debería prejuzgar.

El asesinato es un acto que, en contraste con el homicidio, requiere alevosía.

Culpar de asesinato al policía sugiere ignorancia jurídica o la revelación de información que podría viciar la investigación.

Si el policía es responsable de homicidio o asesinato, deberá ser procesado con pruebas y las garantías de la ley.

Sin embargo, así como a los líderes de Ayotzinapa no les ha interesado saber lo que sucedió con los 43 de Iguala, ahora muestran la misma actitud hacia Gómez Peralta.

Los normalistas han actuado con furia destructiva: quemando patrullas, “reteniendo” (secuestrando) a elementos de la Guardia Nacional, atacando instalaciones de la Fiscalía de Guerrero con un saldo de varios heridos.

Todas estas acciones son delitos, como la destrucción de una puerta de Palacio Nacional el 6 de marzo.

El presidente no quiere dejarse presionar, pero es claro que los líderes de Ayotzinapa quieren que se lance contra los altos mandos del Ejército.

Las acusaciones contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón y 16 militares, incluidos los excomandantes de los batallones 27 y 41, todas con pruebas endebles, no son suficientes.

Los “abogados” quieren demostrar que fue el Estado, apoyado por el Ejército, el que mató a los 43, porque eso es lo que más ayudaría a promover una “situación revolucionaria”.

VIOLENCIA ELECTORAL

Uno más: Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, fue asesinado este 12 de marzo. Se acumulan ya cuando menos 44 asesinatos y 110 casos de violencia vinculados al proceso electoral (Laboratorio Electoral). AMLO declaró el 14 de febrero: “No vemos que se desate la violencia política electoral”.

