Colesterol LDL alto: Un riesgo oculto para el corazón (22:32 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. El colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad), conocido comúnmente como “colesterol malo”, es un peligro silencioso que afecta la salud cardiovascular[3]. A pesar de su impacto, muchas personas desconocen los riesgos asociados con niveles elevados de LDL, lo cual puede llevar a problemas graves como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares[4]. En México, las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte con más de 200 mil defunciones al año[5].

Por ello, en el marco del Día Mundial del Corazón; el cual se conmemora el próximo 29 de septiembre; especialistas médicos invitaron a la población en general, sobre todo aquellos en grupos de riesgo, como personas adultas o con una vida sedentaria, a cuidar su salud cardiovascular y marcar la diferencia en las cifras negativas que actualmente se registran en el país.

El colesterol LDL juega un papel crucial en la salud del cuerpo al transportar colesterol desde el hígado a las células[6]. Sin embargo, cuando hay un exceso en la sangre, este puede acumularse en las paredes de las arterias, formando placas que estrechan y endurecen los vasos sanguíneos. Este proceso, es conocido como aterosclerosis.[7]

“El colesterol LDL alto es uno de los factores de riesgo más comunes para enfermedades del corazón, y es alarmante cómo a menudo pasa desapercibido en la población general. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 (ENSANUT) reveló que el 18% de las personas con colesterol alto no tenían un diagnóstico y el 35.9% de las personas con triglicéridos altos desconocían su condición[8],” comentó el Dr. Max Saráchaga director médico de Amgen México, durante conferencia de prensa.

Los niveles elevados de LDL pueden dañar gradualmente el corazón sin causar síntomas evidentes[9] y combinado con la dieta alta en grasas saturadas, el tabaquismo, la falta de ejercicio y factores genéticos, lo pueden elevar aún más.

“Realizarse exámenes de lípidos regularmente es la mejor forma de detectar niveles elevados a tiempo y evitar complicaciones graves.[10] Además, adoptar una dieta equilibrada, aumentar la actividad física, y en algunos casos, tomar medicamentos prescritos por un profesional de la salud, son métodos efectivos para manejar los niveles de LDL”, agregó el Dr. Saráchaga.

De acuerdo con la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la Sociedad Europea de Ateroesclerosis (EAS) las guías de atención más recientes sobre este tema indican que el tratamiento con inhibidores de la PCSK9; un tipo de proteína de la sangre crucial en la regulación del colesterol en el metabolismo; es clave para prevenir eventos cardiovasculares en pacientes de muy alto riesgo.[11] Además explica que, en este tipo de pacientes, el nivel de colesterol debe ser inferior a 70 mg/dL[12].

En este sentido, desde 2018, Amgen México ha impulsado la iniciativa Alerta Colesterol, la cual busca generar conciencia sobre el riesgo del colesterol elevado en la sangre y anima a que los pacientes, sus familiares, médicos, enfermeras, autoridades y legisladores, así como organizaciones de la sociedad civil, trabajen en conjunto para reevaluar las opciones de tratamiento de colesterol LDL actuales y garantizar que los pacientes de alto riesgo reciban la mejor atención posible para evitar una emergencia que altere la vida.

El colesterol LDL alto es un factor de riesgo que en la mayoría de los casos puede prevenirse o controlarse con la guía de un especialista médico. “Con la atención adecuada, muchas personas pueden reducir sus niveles de LDL y mejorar su salud cardiovascular. Uno de los primeros pasos es crear consciencia sobre la importancia de realizarse pruebas de lípidos de forma anual. De lo contrario la enfermedad evoluciona de forma silenciosa y su atención se complica”, finalizó el director médico de Amgen.

Conoce más sobre Alerta Colesterol en https://alertacolesterol.com.mx/ y a través de redes sociales: @AlertaColesterol (Facebook; X; e Instragram)

∞

Acerca de Amgen

Amgen descubre, desarrolla, fabrica y suministra medicamentos innovadores para ayudar a millones de pacientes en su lucha contra algunas de las enfermedades más duras del mundo. Hace más de 40 años, Amgen ayudó a fundar la industria biotecnológica y sigue a la vanguardia de la innovación, utilizando la tecnología y los datos genéticos humanos para ir más allá de lo que se conoce hoy en día. Amgen está desarrollando una amplia y profunda cartera de medicamentos para tratar el cáncer, las cardiopatías, la osteoporosis, las enfermedades inflamatorias y las enfermedades raras.

En 2024, Amgen fue nombrada una de las “Empresas más innovadoras del mundo” por Fast Company y una de las “Mejores grandes empresas de Estados Unidos” por Forbes, entre otros reconocimientos externos. Amgen es una de las 30 empresas que componen el Dow Jones Industrial Average®, y también forma parte del Nasdaq-100 Index®, que incluye las empresas no financieras más grandes e innovadoras que cotizan en el mercado de valores Nasdaq en función de su capitalización bursátil.

Visita: https://www.amgen.com.mx y síguenos en X @AmgenMexico, Facebook Amgen México y LinkedIn Amgen

Más información en: @AlertaColesterol (Facebook; X; e Instragram); y en la página web: https://alertacolesterol.com.mx/

CONTACTO DE PRENSA:

Nadia García / 55 48493285 (agencia RRPP)

nadia.garcia@bcw-global.com

Thalía Mejía / 55 21722455 (agencia RRPP)

thalia.mejia@bcw-global.com

Número: MEX-145-0924-80017

Septiembre 2024

Material educacional, no promocional.

[1] Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Continua 2021. Consultado el 8 de marzo 2023 desde: 220804_Ensa21_digital_4ago.pdf (insp.mx)

[2]Congreso Europeo de Cardiología. Guías Europeas 2021 de prevención cardiovascular en la práctica clínica. Consultado el 21 de marzo de 2023 desde: https://www.siacardio.com/wp-content/uploads/2015/01/2-GUIA-PREVENCI%C3%93N-CV-DISLIPEMIA.pdf .

[3] Nivel de colesterol alto. Mayo Clinic. Consultado el 8 de marzo, 2023 desde: Nivel de colesterol alto – Síntomas y causas – Mayo Clinic

[4] MedLinePlus. Niveles de colesterol. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/niveles-de-colesterol/#:~:text=Los%20niveles%20altos%20de%20LDL,obtienen%20suficiente%20flujo%20de%20sangre.

[5]Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2002. Consultado el 13 de junio de 2024 desde: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/EDR/EDR2022-Dft.pdf

[6] Secretaría de Salud. GOB. El colesterol, de gran importancia para nuestro organismo. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/articulos/el-colesterol-de-gran-importancia-para-nuestro-organismo#:~:text=El%20colesterol%20LDL%20(lipoprote%C3%ADna%20de,venas%20y%20arterias%20provocando%20ateroesclerosis.

[7] Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, et al. Effect of evolocumab on progression of coronary disease in statintreated patients: the GLAGOV randomized trial. JAMA. 2016;316(22):2373-2384.

[8] Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Continua 2021. Consultado el 8 de marzo 2023 desde: 220804_Ensa21_digital_4ago.pdf (insp.mx)

[9] MayoClinic. Nivel de Colesterol alto. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/symptoms-causes/syc-20350800

[10] MayoClinic. Prueba de Colesterol. Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/cholesterol-test/about/pac-20384601#:~:text=Por%20qu%C3%A9%20se%20realiza,enfermedades%20de%20los%20vasos%20sangu%C3%ADneos.

[11] Fundación Española del Corazón. Inhibidores PCSK9. Consultado el 21 de marzo del 2023 desde: https://fundaciondelcorazon.com/informacion-para-pacientes/tratamientos/inhibidores-pcsk9.html#:~:text=Los%20inhibidores%20de%20la%20PCSK9,el%20riesgo%20de%20enfermedad%20cardiovascular.

[12] Congreso Europeo de Cardiología. Guías Europeas 2021 de prevención cardiovascular en la práctica clínica. Consultado el 21 de marzo de 2023 desde: https://www.siacardio.com/wp-content/uploads/2015/01/2-GUIA-PREVENCI%C3%93N-CV-DISLIPEMIA.pdf .

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir