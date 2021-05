Colectivos ambientalistas realizan labores de rescate del Jardín Sócrates, abandonado por autoridades municipales (10:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo. El Grupo Salvando Vidas, el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO), y la Brigada Alfa, comenzaron el rescate del Jardín Sócrates, el cual ha permanecido abandonado por las autoridades municipales y es utilizado por alcohólicos crónicos como sanitario.

El presidente del Grupo Salvando Vidas, Manuel Chávez, aseguró que desde hace tiempo estas organizaciones tenían la inquietud de salvar este espacio, olvidado por las autoridades a pesar de que está muy cerca de la Iglesia de la Soledad y el Ayuntamiento de la ciudad.

“Por eso nos organizamos con los neveros y nos donaron material para mejorar este lugar, a esta labor se sumaron los jóvenes de la Brigada Alfa, quienes también quieren un cambio y contribuir a mejorar la imagen visual del Jardín Sócrates”, manifestó.

Resaltó que ha sido la sociedad civil la que siempre ha visualizado las necesidades de la ciudad de Oaxaca.

Insistió que este tipo de pequeñas acciones nos ayuda a concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, ya que además de producir oxígeno producen agua.

“La ciencia está buscando vida en otros planetas y no acabamos de entender que no tenemos el respeto a la naturaleza y a nuestra propia vida como seres humanos, no tenemos que ir a buscar donde vivir si comenzamos a cuidar la Tierra”, puntualizó.

Compartir