‘Cobarde y vil asesinato’ de Carlos Manzo obliga a Federación a intervenir (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. “Al secretario Omar García Harfuch, al secretario de Seguridad, no queremos ser un alcalde más asesinado, que se encuentra en la estadística”, dijo Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, en un video subido a redes sociales en septiembre pasado.

Un alcalde que desde su campaña denunció amenazas, acusó abandono del Estado y advirtió que Uruapan estaba siendo administrado por el crimen organizado.

Ayer, un mes después, el secretario García Harfuch acompañado del Gabinete de Seguridad, tuvo que condenar el “cobarde ataque” en el que falleció el alcalde y dar detalles sobre el caso, del que “no se descarta ninguna línea de investigación”, y el dispositivo de protección con el que contaba.

Sheinbaum condenó el ‘vil asesinato’

La propia presidenta Claudia Sheinbaum, condenó el “vil asesinato” y prometió que no habrá impunidad en el caso, a la par de dar el pésame no solo a la familia y seres queridos, sino al pueblo de Uruapan.

La mandataria también destacó que desde el primer momento tuvo comunicación con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, mientras que el secretario de Seguridad federal entró en contacto con la Fiscalía General del estado.¿

Fue en la conferencia con el Gabinete de Seguridad donde el secretario García Harfuch señaló que desde diciembre pasado el alcalde contaba con elementos de seguridad para su protección, que aumentaron en mayo pasado a 14 elementos de la Guardia Nacional.

Además, de una escolta proporcionada por policías municipales de su confianza y dos vehículos oficiales.

Esto no impidió que la noche del sábado el alcalde recibiera siete disparos en el centro de Uruapan, durante la celebración de Día de Muertos; el agresor quedó neutralizado por elementos de seguridad, mientras que el presidente municipal falleció en el hospital.

El sujeto fallecido no contaba con una identificación, por lo que se informó que la Fiscalía General del estado realiza los trabajos periciales correspondientes para obtener su identidad.

Lo que sí pudo verificarse es que el arma utilizada, calibre 9 mm, está relacionada con dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región.

García Harfuch confirmó que las autoridades cuentan con dos personas en calidad de testigos, uno de ellos el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien quedó lesionado y se encuentra fuera de peligro.

Las autoridades ya realizan entrevistas a testigos y,además de los videos del C5 local, se solicitaron materiales a comercios cercanos para contribuir a la investigación.

Landau ofrece ayuda tras asesinato de Carlos Manzo

El subsecretario de Estado de la Unión Americana y exembajador de ese país en México, Christopher Landau, lamentó el asesinato del presidente municipal de Uruapan y aprovechó para ofrecer a México mayor cooperación en materia de seguridad.

En su publicación en redes sociales, adjuntó una fotografía de Carlos Manzo cargando a su hijo durante la celebración de Día de Muertos, en Uruapan, minutos antes de morir asesinado.

“Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas”, dijo.

Al respecto, el secretario García Harfuch respondió que “toda la cooperación es bienvenida, toda… Por supuesto, cualquier tipo de información, no sólo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida”.

