CNTE no regresará a clases en Oaxaca y 4 estados más (19:02 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. No regresarán a clases presenciales los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México y Michoacán.

En conferencia de prensa, los dirigentes de la CNTE indicaron que no hay condiciones para un retorno seguro y brindar las clases presenciales. Señalaron que la decisión se tomó con base a una encuesta realizada a 60 mil padres de familia, donde el 90 % dijo que hay riesgos de contagio de COVID-19 en un regreso a las aulas.

“No vamos a regresar de manera presencial por el momento; sin embargo, estamos dando paso a retomar el mismo proceso, la estrategia que se ha venido trabajando durante más de año y medio”, indicó Eloy López, de la Sección 22 de Oaxaca, de la CNTE.

En su participación, Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, aseguró que iniciarían el ciclo escolar, pero de forma no presencial.

“¿Cuántas escuelas no vuelven en la Ciudad de México? No es que no vuelvan, vamos a iniciar el ciclo escolar, no lo vamos a hacer de forma presencial”.

Desde principios del presente mes, la CNTE ha manifestado que no hay condiciones para regresar a las escuelas de forma presencial, aseguran que no hay una infraestructura sanitaria en todos los planteles y por ende los alumnos no podrán lavarse las manos, por mencionar un ejemplo.

Gobierno y clases no presenciales

Por la mañana, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, informó que las clases en línea seguirán en los canales 11 y 22 para que no haya atraso educativo.

“Vamos a ir mejorando las escuelas, se va a ir restableciendo el servicio eléctrico para que llegue la señal; cuando no se puedan tener clases presenciales, que puedan tener posibilidad de recibir la educación a distancia con los medios públicos, el canal 11 y 22, vamos a seguir también con las clases a distancia para que no haya atraso educativo”.

Compartir