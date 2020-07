CJNG, investigado por la CDMX desde 2019: García Harfuch (14:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de julio. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, declaró que el señalamiento que hizo sobre el ataque en su contra, ocurrido el 26 de junio, en el que apunta como los responsables al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se basan en investigaciones generadas desde agosto de 2019.

Señaló que desde hace muchos años hay presencia de los cárteles en la capital mexicana, con muestras de violencia por parte de diferentes grupos; pero “que hayan atacado así a un funcionario, eso sí no se había visto”.

En conferencia de prensa, el funcionario comentó que precisamente por los varios ataques sucedidos en colonias es por eso que, la dependencia a su cargo mantiene operativos, porque el crimen organizado ha tomado colonias completas, donde se pasean libremente.

Ahí es donde me refiero que llevaba muchos años pasando, no digo que ahora ya no pase. Lo que sí es que, claramente, ahorita se está combatiendo

Omar García Harfuch, titular de la SSC-CDMX