Cierra campaña Ray Chagoya agradece a familias y sectores aliados del futuro de la Cuarta Transformación en Oaxaca (20:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de mayo. En el evento de cierre de campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las personas candidatas agradecieron a las familias y sectores aliados que, desde el primer día de la campaña electoral, se unieron al proyecto de la Cuarta Transformación en Oaxaca.

Luis Alfonso Silva Romo, candidato al Senado de la República por la vía de la representación proporcional; Laura Estrada Mauro y Roberto Pérez Delgado, titulares de la primera y segunda fórmula para buscar las curules de la Cámara Alta, y Ray Chagoya, candidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez, reiteraron su compromiso con la alianza que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y que dará continuidad a los principios obradoristas de no mentir, no robar y no traicionar.

Al referirse a las y los simpatizantes que acudieron para respaldar las candidaturas del PVEM, Ray Chagoya afirmó que, gracias a ese apoyo, el futuro verde de la Cuarta Transformación ha ido creciendo y convirtiéndose en la opción más fuerte.

“Déjenme decirles que ustedes son los que le dan la energía y la fuerza a nuestro proyecto. A este tren ya nada lo para, ya nadie lo para. Vamos directo por el triunfo y con ustedes, vamos a iniciar la verdadera transformación de Oaxaca”, sostuvo.

Luego de 29 días de intensa campaña, en Oaxaca el Partido Verde ganó en las calles, ganó en los recorridos, ganó presencia en las ocho regiones de la entidad y ganó con las propuestas hechas desde el verdadero sentir del pueblo oaxaqueño que, el próximo 2 de junio, saldrá a votar para hacer posible el segundo piso de la 4T.

