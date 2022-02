Certificados covid, sin certeza: ASF; es imposible asegurar que datos sean confiables (21:35 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de febrero. Hasta ahora es imposible asegurar que la información contenida en los sistemas de Certificados de Vacunación covid sea íntegra y confiable, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“La Secretaría de Salud, SSA manifestó utilizar la CURP (Clave Única de Registro de Población) como identificador único de las personas que han recibido una vacuna y que, por ende, fueron registradas en el sistema CVCOVID, no obstante se identificó que 15.8% de los CURP no son válidos y 13.3% de personas en el sistema carecen de nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad y sexo, por lo que se interpretan como dosis aplicadas sin que se pueda identificar a la persona receptora. No es posible asegurar que la información contenida en los sistemas CVCOVID sea íntegra y confiable”, se lee en el informe general del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, presentado por la ASF a la Cámara de Diputados.