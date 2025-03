Ceci Flores, madre buscadora, en el ojo del huracán: Señalan vínculos de sus hijos con el crimen organizado (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. En los últimos días, han circulado en redes sociales varias fotografías en las que aparece Ceci Flores, líder de la asociación Madres Buscadoras de Sonora, junto a sus hijos portando armas de fuego; esto ha llevado a algunos usuarios a asegurar que sus hijos fueron desaparecidos debido a que eran sicarios. Además, se ha difundido un video en el que, presuntamente, la activista admite que sus hijos formaban parte del crimen organizado . En Publimetro México te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Hijos de la madre buscadora Ceci Flores eran sicarios del Cártel de Sinaloa?

Diversas cuentas de X (antes Twitter), como @Katsuragui y @Chescan4, han afirmado que los hijos de Ceci Flores supuestamente eran sicarios y que la propia madre buscadora aceptó en un video que sus hijos estaban involucrados en actividades delictivas, mencionando incluso al Cártel de Sinaloa, uno de los más peligrosos y poderosos de México.

En el video, la mujer —presuntamente Ceci Flores— afirma: “Me dice un policía: ‘¿Para qué la haces tanto de p..? Si ya sabías lo que hacía tu hijo, ya sabías que era un delincuente. ¿Y ahora para qué lloras?’. Porque aunque haya sido el peor del mundo, es mi hijo y me duele lo que le pasó, al igual que mi otro hijo. O sea, ¿tú me hablas de un delincuente, pero el otro que es inocente? Pero entrégame a mi hijo. Y como aparezcan mis hijos, va a aparecer tu hija. Tengo que salir de aquí, y si en 30 minutos no salgo, afuera está un cartel peor que el tuyo, y yo lo traigo. El Cártel de Sinaloa es peor que el tuyo, yo lo traigo, le dije“, relata.

En las fotografías difundidas, se ve a Ceci Flores junto a uno de sus hijos, portando un arma corta; en otra imagen, otro de sus hijos aparece con un arma de alto calibre.

Hasta el momento, ni Ceci Flores ni las autoridades han confirmado la autenticidad de esta información. Sin embargo, el tema continúa viralizándose en redes sociales, mientras muchos esperan una aclaración por parte de la madre buscadora.