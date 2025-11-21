Catean vivienda y recuperan moto robada en Acatlima, Huajuapan (20:15 h)

Saúl Salazar

Huajuañan de León, Oax. 20 de noviembre. Luego de varias denuncias con las que iniciaron una investigación, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), catearon una casa en presencia del propietario del inmueble y un testigo, además aseguraron diversos objetos que aparentemente fueron robados.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche de ayer miércoles, en un domicilio ubicado en la calle Chihuahua, de la colonia Buena Vista, en la jurisdicción Acatlima, agencia de Huajuapan de León.

Personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, entre ellos, los agentes de investigación entregaron el acta de cateo a Feliciano L. H., de 32 años de edad, propietario del inmueble. Como testigo estuvo presente Octavio Jiménez Cruz, agente de Acatlima.

Acto seguido, el personal de la Vicefiscalía ingreso a la vivienda, tras la autorización del propietario.

Los agentes aseguraron una motocicleta color naranja con negro, dos bicicletas, la primera en color azul, y otra, rosa con blanco. Tambien un calentador solar de ocho tubos, una pantalla grande de color negro y diferentes tipos de herramientas.

Los objetos fueron embalados y abordados a una camioneta oficial color negro, para ser trasladados a la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca.

La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal, así como de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), integrada por la Policía Estatal, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

