¿Casualidad? muere otro capitán de la Marina, estuvo a cargo de la Operación Aduanera en Manzanillo (17:05 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. La secretaría de la Marina confirmó esta tarde la muerte de otro de sus integrantes.

capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga quien falleció en Puerto Peñasco, Sonora, durante “un ejercicio de práctica de tiro real”, señala un comunicado dela Semar.

Casualmente también como el capitán de navío Abraham Pérez Ramírez, fungía como responsable de la unidad de protección portuaria de Altamira, Tamaulipas, presuntamente señalado de formar parte del huachicol fiscal, se suicidó en su oficina.