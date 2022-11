Casos de cáncer en la boca en el Reino Unido se dispararon, alcanzan niveles récord (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. Los casos de cáncer de boca en el Reino Unido aumentaron más de un tercio en la última década y alcanzaron un récord, según un nuevo informe.

El número de casos se elevó más del doble en la última generación y otras causas comunes anteriores, como fumar y beber, se suman a otros factores del estilo de vida.

Según la Oral Health Foundation, a 8.864 personas en el Reino Unido las diagnosticaron con la enfermedad el año pasado, un 36 por ciento más que hace una década, y 3.034 personas perdieron la vida debido a ella en el año.

Este es un aumento en las muertes del 40% en los últimos 10 años, y un aumento del 20% en los últimos cinco.

Los hallazgos son parte del nuevo Informe 202 sobre el estado del cáncer de boca en el Reino Unido de la Oral Health Foundation, el cual se publicó para coincidir con el Mes de acción contra el cáncer de boca de noviembre.

En las primeras etapas, los síntomas del cáncer de boca pueden ser sutiles e indoloros, por lo que es fácil pasarlos por alto.

Puede ser una úlcera en la boca que no sana en tres semanas, manchas blancas o rojas, bultos o hinchazones inusuales en la boca, la cabeza o el cuello, o cualquier ronquera persistente en la voz.

Uno de cada tres cánceres de boca se encuentra en la lengua y el 23% se descubre en la amígdala.

Los otros lugares para detectar cáncer de boca incluyen los labios, las encías, el interior de las mejillas, así como el piso de la boca y el paladar.

Casi dos de cada tres personas nunca se han revisado la boca en busca de signos de cáncer, a pesar de que toma menos de un minuto.

Las personas son tres veces más propensas a revisarse de forma rutinaria para detectar cáncer testicular o de mama.

Las tasas de supervivencia del cáncer de boca apenas han mejorado en los últimos 20 años, en parte porque muchos casos se diagnostican demasiado tarde. Un poco más de la mitad de todos los cánceres de boca se diagnostican en la etapa cuatro, cuando el cáncer está más avanzado.

El Dr. Nigel Carter, director ejecutivo de Oral Health Foundation, dijo: “Si bien la mayoría de los cánceres van a la baja, los casos de cáncer de boca aumentan a un ritmo alarmante.

“A las causas tradicionales como fumar y beber alcohol en exceso las igualan de forma rápida por factores de riesgo emergentes como el virus del papiloma humano (VPH)”.

“El estigma en torno al cáncer de boca ha cambiado de forma drástica. Ahora es un cáncer que de verdad puede afectar a cualquiera”.

“Hemos visto de primera mano el efecto devastador que el cáncer de boca puede tener en la vida de una persona. Cambia la forma de hablar de alguien, hace que comer y beber sea más difícil y, a menudo, cambia la apariencia física de alguien”.

“Durante el mes de acción contra el cáncer de boca, crearemos una mayor conciencia sobre este cáncer”

“Instamos a todos a ser más ‘conscientes de la boca’ al ser capaces de reconocer las primeras señales de advertencia del cáncer de boca y ser conscientes de las causas comunes”.

“Lo más importante es que si notas algo inusual, no te demores y busca atención de un médico o dentista”.

Charlotte Webster-Salter recibió la noticia que cambió su vida de que tenía cáncer de boca cuando solo tenía 26 años. La exmiembro de cabina de avión que ahora trabaja para ser partera no cumple el perfil típico del quien sufre cáncer de boca, pues es una mujer joven y activa que no fuma.

Pero Webster-Salter representa a un número creciente de personas jóvenes a las que se les diagnostica la enfermedad.

Webster-Salter, quien vive en Petersfield, Hampshire, declaró: “Tuve algunas úlceras durante unos tres o cuatro años antes de que me operaran [de cáncer de boca]”.

“No estaba preocupada al principio porque me agotan. Tenía jet lag y volaba todo el tiempo por mi trabajo y, a menudo, las úlceras son un signo de la enfermedad celíaca, la cual tengo, así que lo atribuí a eso”.

“Salían de repente, pero siempre en la misma área, nunca se iban del todo, pero solían estallar si estaba agotada”.

“Se sentían como úlceras, pero cubrían un área más grande y comenzaron a ponerse blancas, y también tenían rojo alrededor, por lo que parecían bastante inflamados. Pensé que tal vez era una pequeña infección o algo así”.

Como precaución, Webster-Salter fue al dentista y preguntó sobre ellas.

Ella contó: “Alrededor de un año antes de que me operaran, fui al dentista y me dijeron: ‘Bueno, la verdad no sé qué es, podría ser porque tus dientes se frotan, así que te recomendamos que te endereces los dientes y que te saquen las muelas del juicio’”.

“Entonces, hice eso. Pagué por aparatos de ortodoncia, me sacaron la muela del juicio y tenía una dentadura bastante buena, pero aún tenía las úlceras”.

“Mi madre no paraba de decirme que fuera a que me hiciera una revisión, así que fui a ver a mi médico, quien me envió a hacerme una biopsia”.

Al final se hizo la biopsia en abril de 2021 después de que las úlceras empeoraran bastante. La biopsia mostró que las úlceras eran cáncer de boca.

Ella agregó: “Fui a buscar los resultados y me preguntó: ‘¿Vienes con alguien?’ Lo miré y dije: ‘No es bueno, ¿verdad?’ Él respondió ‘No, no lo es. Lo siento mucho, tienes cáncer’”.

“Recuerdo haberle dicho ‘¿Qué quieres decir? Seguro que no’, y creo que casi me río. Fue un shock porque, por lo demás, soy una persona sana”.

Webster-Salter se sometió a una cirugía que le salvó la vida de nueve horas y media en la que le extirparon parte de la lengua. El trozo extraído fue reemplazado con músculo de su pierna.

También tomaron un ganglio linfático de su cuello para verificar si el cáncer se había propagado, lo cual no sucedió.

Como resultado de la hinchazón de la cirugía, se le colocó una traqueotomía, donde se inserta un tubo en el cuello para ayudar con la respiración.

Webster-Salter dijo: “Mi traqueotomía estuvo colocada durante siete días, por lo que mi cuerpo no había tragado ni respirado por la boca en tanto tiempo que, a menudo, los músculos tardan un tiempo en volver a eso.

“Recuerdo la primera vez que intentaron sacarlo. Taparon este agujero para que yo pudiera respirar por aquí y no podía, simplemente no podía, creo que mi cuerpo no estaba listo porque era como si me asfixiara porque no podía respirar por la boca”.

“Era como si tuviera la boca llena de paja o heno. Era tan duro, tan ronco, tan atascado. Y recuerdo el pánico, yo estaba como no, no puedo, así que lo intentaron de nuevo al día siguiente y luego cada día mejoraba un poco más”.

Después de la operación, Webster-Salter tuvo que aprender a hablar, comer y caminar de nuevo mediante terapia del habla y fisioterapia, pero no ha necesitado ningún otro tratamiento.

Webster-Salter agregó: “Existe un estereotipo para el cáncer de boca. Me dijeron ‘oh, eres demasiado joven’, ‘Dios, no será eso’. Pero realmente le puede pasar a cualquiera, no solo a los fumadores”.

“La gente piensa que tienes que ser como un anciano que fuma 50 al día, pero no lo haces. Me tomó este pequeño cartel en la clínica para decir, ‘Oh, Dios mío, eso es cáncer de boca’ y para entonces ya era demasiado tarde de todos modos”

El objetivo de la Oral Health Foundation es mejorar la vida de las personas al reducir el daño causado por las enfermedades bucales, muchas de las cuales son totalmente prevenibles.

El Mes de Acción contra el Cáncer de Boca se extiende durante todo noviembre.

Independent

