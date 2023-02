Caso Yasmín Esquivel ¿Tsunami para Graue?: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. En los próximos días será la comparecencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Mossa, ante el Comité de Ética de la UNAM, por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, hace 37 años.

La ministra no acudirá personalmente ante el mencionado Comité. Enviará un representante, revelan en el entorno de la juzgadora.

Nos adelantan también que, independientemente de lo que ocurra en el Comité, Esquivel Mossa no se va a quedar con el golpe. “Se va a defender”, aseveran.

Están convencidos de que la campaña sucia se organizó dentro de la Suprema Corte y que el objetivo era impedir que se convirtiera en la ministra presidenta. Pero el tema no desapareció con la elección de Norma Piña, a quien Esquivel dio su voto, sino que creció.

***

Las fuentes nos hacen notar que el mencionado Comité de Ética no tiene sustento legal con ex alumnos, sólo con alumnos y maestros. “No hay querella, no hay denuncia. Ya pasaron 37 años y todo parte de una columna periodística (de Guillermo Sheridan),” dicen.

“Está convencida –agregan– que el caso ofrece la oportunidad de sacar a la luz el tema de investigadores de la UNAM. ¿Cuánto son? ¿ Cuánto ganan? ¿Cómo se usan lo recursos? Esto puede convertirse en un tsumani para el rector de la UNAM, Enrique Graue”, advierten.

Y es que Graue tuvo palabras muy duras hacia la ministra Esquivel, antes de que el Comité de Ética de la UNAM escuchara a la Ministra.

Dijo al hablar del caso: “El plagio de una tesis no es cosa menor. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete, y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico”.

***

Hay “pruebas” que acreditan que la tesis de licenciatura original es la de Esquivel Mossa:

El desmentido que envió la directora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, a la Plataforma Latinus, donde se publicó la nota del plagio. Su alegato en la Audiencia de Investigación Administrativa, lo que le costó que la corrieran de la UNAM:

“Reconozco que le compartí el proyecto de tesis de la alumna Yasmín Esquivel Mossa al alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez y seguramente a otros alumnos más, pero quiero aclarar que era con el ánimo de que lo tomaran sólo como referencia.”

El dato que más se invoca para alegar plagio son las fechas. Báez Gutiérrez presentó su examen profesional en 1986, doce meses antes que Esquivel.

“Eso no significa que él haya sido el autor original ya que, reiteró, quien escribió ese proyecto denominado ´Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Articulo 123 apartado A´ fue la alumna Yasmín Esquivel Mossa”, señala Martha Rodríguez.

¿Porqué la alumna se tituló un año después? Preguntamos en el entorno de la ministra. “Porque no había hecho su servicio social”, aseguran.

A eso hay que sumar el manuscrito del abogado Báez Gutiérrez, en el que reconoce que tomó varias referencias y texto de trabajo que realizaba Esquivel, porque necesitaba acabar su carrera.

Pero también las mentiras que le dijo al portal Eje Central, que dirige Raymundo Riva Palacio, en el sentido que nunca tuvo contacto con ningún notario, cuando hay imágenes que demuestran lo contrario.

***

El documento de la FES Aragón, donde se cita a audiencia a la profesora Martha Rodríguez, directora de tesis, reconoce que el proyecto original es de Esquivel Mossa.

Dice textual en la página 12:

“Se tiene conocimiento de que al menos seis tesis con alto grado de coincidencia se dieron entre 1986 y el 2010 y que, además, hay una tesis idéntica a la que en este asunto se trata, es decir, a la de Yasmín Esquivel.”

Y párrafos más abajo: “hay una tesis idéntica a la que en este asunto se trata, es decir a la de la C. Yasmín Esquivel Mossa.

El documento justifica que se le haya rescindido el contrato a Martha Rodríguez con las siguientes palabras:

“Habría incurrido en faltas de probidad y honradez, al fungir como asesora de tesis y revelar el trabajo de investigación para la titulación de la C. Yasmín Esquivel Mossa al C. Edgar Ulises Báez Gutiérrez.”

Para equilibrar, en el entorno de la ministra nos dicen que Rodríguez Ortiz obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz de manos del rector Enrique Graue, hace apenas ocho meses. Tiene más de 120 reconocimientos en 45 años de maestra, rematan.

FIN.

Compartir