“Carreteras y escuelas” S. O. S. al AGEO: Hermógenes Beltrán García (16:30 h)

Oaxaca de Juarez, 5 de enero. Confesando mi flaca memoria, escribo en primera persona a lo que no soy muy afecto pero, lanzo un S. O. S al AGEO o sea “Solicito Oportuno Socorro” al Archivo General del Estado pero ¿Qué es SOS? Del idioma inglés: ¿Save our soul? ‘¿Salven nuestras Almas? ¿Save Our Ship? ¿Salven nuestro barco? o ¿Send Out Succour? ¿Envíen socorro? Se ha generalizado escribir SOS en la arena de las playas pero, me quedo con el “Solicito Oportuno Socorro” al AGEO.

“Carreteras y Escuelas” fue el lema o consigna de un gobernador del Estado de Oaxaca ¿Quién? Es el llamado, SOS al Archivo General de Oaxaca o al historiador académico Paco Pepe (Francisco José Ruiz Cervantes) o al historiador del pueblo “El Fibracel” un pedalista, ciclista en sus años mozos que hoy tiene un puesto en el mercado Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca de Juárez del cual, en próxima entrega daremos información y a ello u otros conocedores de Oaxaca solicito me auxilien en conocer el nombre de ese gobernador de Oaxaca, acaso ¿Genaro Vásquez Colmenares?

Confieso también la premura en escribir estas líneas sin recurrir a otras fuentes pues el gobernador Salomón Jara Cruz ha dado una noticia que de concretarla en menos de seis años le abrirá una de las puertas grandes de la historia de Oaxaca, eso si decide abrirla y entrar, no siguiendo el camino trazado por cierto gobernadores de los últimos cincuenta años del siglo pasado las dos décadas de este siglo que se dedicaron a “desgobernar” de los cuales en su oportunidad nos referiremos.

La historia abre sus puertas al gobernador Salomón Jara Cruz, él decidirá si entra por ellas, por una puerta grande y no por otras como AMH o Felipe Calderón Hinojosa ya que siguiendo los pasos del ejemplar presidente de la República Andrés Manuel López Obrador: anunció construir carreteras de primer orden a las cabeceras municipales del estado; y el gobernador SJC anunció hacerlo en más de mil Agencias Municipales y Agencias de Policía Municipales.

Nuestra realidad municipal es tan compleja, singular, única que tenemos que la ciudad de Puerto Escondido es una Agencia Municipal de San Gabriel Mixtepec o la ciudad aún sin ese reconocimiento que es Río Grande antes Piedra Parada en el histórico municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo donde esas agencias municipales tienen mayor población y servicios que su cabecera municipal.

Sin absolutamente para nada denigrar, hay comunidades minúsculas que son cabeceras municipales como Magdalena Jicotlán del distrito de Coixtlahuaca que en el Censo de 2010 su población no alcanzaba la suma de cien habitantes y que su escuela primaria era atendida por un solo maestro para atender los seis grados, todo resultado de nuestra realidad y de ellos su permanente migración y así, una serie de cabeceras municipales y sus agencias .

Celebramos que el gobernador SJC que ha recorrido con AMLO todas las cabeceras municipales y al hacerlo, de rigor recorrió o conoció de las agencias municipales y a ellas destinará recursos económicos, humanos, tecnológicos y demás que por añadidura llegarán con los cominos pavimentados

AMLO ha reconocido que los habitantes hombres y mujeres de Oaxaca han sido permanentes y reconocidos constructores de portentos arquitectónicos; los caminos uno de ellos como en efecto ya ocurre en muchas comunidades de nuestro estado y hacerlo es un justo reconocimiento a sus habitantes. ¡No falles, Salomón! ¡No falle, señor gobernador.

.

Compartir