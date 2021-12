Carmen Salinas ya no presenta hemorragia cerebral (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de diciembre. A casi un mes de su estancia en un hospital de Ciudad de México, la hemorragia cerebral de la actriz Carmen Salinas desapareció de acuerdo con la última tomografía realizada por sus médicos.

En entrevista a medios de comunicación, la hija de Salinas, María Eugenia Plascencia, reveló que a pesar de que su mamá ya no tenga la hemorragia cerebral, aún sigue delicada de salud.

“La buena noticia es que ya no tiene derrame. Hemorragia o derrame, es lo mismo, me han dicho, bueno… entonces, es una gran noticia, pero sigue delicada”, dijo.

A su vez, la nieta de la actriz Carmen Plascencia indicó que sus movimientos involuntarios se han incrementado y que su condición sigue siendo grave, pero estable.

“Todavía no reacciona, no hay consciencia. No hay una respuesta, todavía sigue muy dormida y pues seguimos rezando porque la condición sigue siendo muy grave”, agregó.

Además, confirmaron que a pesar de que se han visto incrementados los periodos de tiempo que pasa la actriz sin el respirador, Carmen continúa en terapia intensiva.

24 Horas

