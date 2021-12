Carmen Salinas hizo un testamento; así repartirán sus bienes (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de diciembre. En una entrevista a medios que tuvo lugar en julio de 2021, Carmen Salinas aclaró que, para evitar rupturas en su familia, ya tenía previsto en un testamento cómo iba a repartir sus bienes. Los detalles los presentamos a continuación.

En el material destacado de la entrevista por el programa Hoy, la actriz aseguró que ya tenía todo preparado todo lo relacionado con su herencia.

“Ya nomás esta casa y el estudio, que dije ‘va a ser para las hijas de Pedrito (Pedro Plascencia Salinas)’, que en paz descanse. Y esta casa para mi hija María Eugenia y ya está. Este es el testamento”, declaró en su momento Carmen Salinas.

Sobre otros artistas que, tras morir, hubo problemas en sus familias porque no dejaron testamento, Carmen Salinas cuestionó esas versiones. “Yo creo que sí han de haber dejado testamento pero nomás que se lo ‘pepenaron’ por ahí”. Como muchos de sus comentarios a modo de broma, este desató las risas de los reporteros presentes.

Carmen Salinas compró una casa gracias a la lotería

Uno de los temas que más llamaron la atención de la entrevista fue la historia relacionada con uno de los inmuebles de Carmen Salinas, pues la actriz dijo que compró una casa con el dinero resultado de un premio de la lotería que ganó en alguna ocasión.

“Cuando terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano. Cuando me meto al camerino, lo saco y era un billete de lotería para el 24 de diciembre de 1966, con el número 30,444. Y me saco la lotería: 350 mil pesos y con eso me compré esta casa”, detalló la actriz.

Te dejamos el video de la entrevista, a continuación, para que conozcas el resto de la historia.

Carmen Salinas falleció el 9 de diciembre en la noche, informó su familia a través de medios y redes sociales.

