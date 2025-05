Cancela Lorenzo de Monteclaro shows por problemas en su visa (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de mayo. Considerado uno de los íconos de la música norteña, Lorenzo de Monteclaro, con seis décadas de trayectoria, anunció hace unos días que debido a problemas con la renovación de su visa, no se iba a poder presentar en tres shows programados en Estados Unidos.

Los espectáculos que tenía agendados se realizarían en Texas, Utah y California, donde estaría como invitado de la cantante Chelo en su gira “El Adiós de una Grande”.

“Por medio del presente comunicado, me puede informarles que no podré asistir a las próximas presentaciones anunciadas del 23, 24 y 25 de mayo, en la gira de despedida de mi compañera Chelo, en los Estados Unidos”, informó el autor en un comunicado de prensa.”Mi cancelación se debe a situaciones ajenas a mi voluntad, ya que me encuentro en un proceso de espera de la documentación requerida para poderles cumplir en tiempo y forma. Siento profundamente, no poder estar allá con ustedes y es por ello que les extiendo mis más sinceras disculpas”.

En la misiva, Lorenzo se disculpó con sus fans, sus colegas y la empresa promotora encargada de dichos conciertos.

“Reitero mi absoluto compromiso de llevar mi música a todos ustedes, como lo he hecho a lo largo de más de seis décadas de trayectoria artística. Seguimos trabajando arduamente para resolver esta situación y poder compartir, muy pronto, momentos inolvidables.”Agradezco profundamente su comprensión, apoyo y cariño incondicional. Les mantendré informados a través de mis canales oficiales tan pronto como contemos con la documentación requerida”.El problema migratorio de Lorenzo se suma a la lista de otros famosos del regional mexicano a quienes les han cancelado sus visa de trabajo en las últimas semanas, siendo el más reciente Julión Álvarez. El intérprete dio la noticia apenas un día antes de ofrecer un importante concierto en Arlington, Texas.Otros intérpretes que ha tenido problemas similares son Los Alegres del Barranco y Eduin Caz, de Grupo Firme.

