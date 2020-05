Calderón recomendó a AMLO en carta: ‘revise bien la casa’ (13:00 h)

De acuerdo con El Universal, entre las recomendaciones de Calderón también le dijo que se mantenga cercano a los procesos de control de confianza de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de indagar si hay penetración criminal y hasta qué grado ha llegado.

“Le escribí al presidente, efectivamente, el primero de diciembre, al cumplir un año, con las reflexiones que yo creo son importantes para un presidente al cumplir un año. Yo le explico que a estas alturas, me pasó a mí desde luego, te rodeas de los más afines, de los que están de acuerdo siempre y a los que te critican y sugieren cambios los alejas. Una de las recomendaciones que yo le hago, es que no haga eso, que más bien busque dentro y fuera de su equipo voces críticas que son importantes para rectificar (…) Pero yo consideraba que Andrés Manuel podría ser el mejor presidente de México si se lo proponía y rectificaba, cosa que no ha hecho”, señaló Calderón en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Entre los primeros temas que toca el expanista es sobre “cómo ganamos la presidencia de 2006 y casi 15 años después AMLO no ha presentado las pruebas de que ganó presidencia”; así como el día que fue a tomar protesta de su cargo.

Además Calderón Hinojosa habla de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, pero también de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, a quien recordó que tuvo gestos de “gente de Estado”.

“Tuvo gestos de gente de estado, de gobernante responsable, creo que hay que reconocer, no tengo ninguna simpatía o empatía, me refiero a términos de futurismo y candidatura por Marcelo Ebrard; pero sí debo de reconocer que me respeto como presidente (…) Pudo boicotearme pero no lo hizo y salieron estas cosa bien”, dijo Calderón.

Finalmente compartió una anécdota con Lula Da Silva y Hugo Chávez, quienes bromeaban con “invadir” México, a lo que él reviró diciendo que “juntos o separados nos la pelan a los mexicanos”.