Cachan a Joe Biden echándose una pestañita en la COP26 (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. Abatido por la intensa agenda política, el presidente estadounidense Joe Biden fue captado durmiendo en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2021 (COP26), que se realiza en Glasgow, Escocia, por lo que se viralizó en redes sociales.

En videos difundidos se observa al presidente demócrata Joe Biden de brazos cruzados, con cubrebocas negro, durmiendo mientras otras personas toman la palabra. De repente, abre los ojos, vuelve a dormitar otro rato, y en un momento parece estar fuera de la COP26.

Cuando el asistente se retiró, los presentes en la COP26 comenzaron a aplaudir por la participación de alguna persona, y aunque se la pasó durmiendo durante esa intervención, el presidente Joe Biden se unió al festejo, para finalmente posar sus manos en el rostro, intentando espabilarse.

Con respecto a su participación en la COP26, Joe Biden comentó que es necesaria una respuesta masiva para detener la crisis climática, además de que existe “una increíble oportunidad” a fin de evitar una catástrofe sin punto de retorno para el planeta.

El presidente Joe Biden llegó a la COP26 procedente de Roma, Italia, donde asistió a la cumbre del G20; tiene previsto hablar ante otros líderes mundiales, y ha señalado que el compromiso de Estados Unidos sí se verá reflejado en la agenda internacional.

