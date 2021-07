Buscan callarme: Isabel Miranda de Wallace (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de julio. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, respondió a la denuncia que presentó en su contra la Secretaría Técnica de combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la activista declaró que fue gracias a los medio de comunicación que se enteró de la denuncia, pues la FGR no la ha requerido ni citado a comparecer.

Aseguró que la Defensoría Pública está realizando una «estrategia de defensa poco ética» de los secuestradores de su hijo, «basada en actos intimidatorios y amenazantes».

Miranda de Wallace aseguró que Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, han optado por coaccionar hasta al mismo Juez de la causa penal, denostar y restar valor a su credibilidad por la lucha contra el secuestro y muerte de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda.

«Buscan callarme para que deje de evidenciar las malas prácticas del titular del IFDP, el Maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, (hermano de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros ex Secretaria de la Función Pública), el cual de forma directa y poco ortodoxa incumple con las obligaciones que tiene como servidor publico.», precisó.

La activista detalló que el mismo Netzaí Sandoval «suscribió alegatos a favor de la procesada Brenda Quevedo dentro del incidente de medida cautelar, sin contar con la personalidad jurídica para ello.»

«¿Me pregunto en cuántos de los miles de casos que defiende el Instituto, su titular firma promociones a favor de los procesados e invierte en exceso recursos económicos y humanos? Indudablemente que tiene un interés obscuro en mi caso.», dijo.

«Como es bien sabido he luchado durante largos 16 años, para que el secuestro y muerte de mi hijo no quede impune y lo seguiré haciendo aún y cuando desde la esfera de poder que ostenta el hermano de Irma Eréndira Sandoval se me amenace, por lo cual desde este momento lo hago responsable de cualquier daño que podamos sufrir tanto mi familia como yo en cualquier sentido.» agregó.

«Mi única finalidad de continuar esta batalla jurídica es que las víctimas de secuestro obtengamos justicia, ya que antes de esta tragedia no garantizaron nuestra seguridad, arrebatándonos la paz, la libertad y la vida.», concluyó.

Ejecentral/Foto:Cuartoscuro

