“Beso de la ignominia” calificó PAN Oaxaca beso de Claudia Sheinbaum en la mano de Manuel Velasco (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de octubre. Como el “beso de la Ignominia” calificó la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, una fotografía que circuló en los medios, en la que faltando a su investidura la Presidenta Claudia Sheinbaum se le observa dar un beso en la mano al senador del Verde Ecologista Manuel Velasco.

La lideresa del blanquiazul en Oaxaca señaló que la imagen le recuerda a una película llamada “El Padrino” donde se besaban la mano para demostrar la fidelidad “y aquí me pregunto qué fidelidad le debe la señora Claudia, pues la única es que este señor presidente del Verde la ayudó con todo el crimen organizado y demás que ustedes saben que cundió en la República para que ella ganara la Presidencia”.

Woolrich Fernández, expresó que esta acción de la Presidenta representa una humillación no sólo a las mujeres “sino también al marido creo yo, o a lo mejor tengan un pacto como todos los presidentes que van y tienen una esposa mientras dura los seis años y luego se divorcia de ella, pero me preocupa bastante esta sumisión, esta estulticia, las mujeres no somos así”.

Por otro lado, la panista dijo que no espera nada de la Presidenta ya que está siguiendo todo el guión de López Obrador, tirando millones de dinero en la transmisión de sus mañaneras y que no aportan nada positivo, “no espero nada, es una mujer, que ya Petro dijo que perteneció a su guerrilla, una guerrillera, un atea, una mujer que no le va a temblar la mano para hacernos más daño del que hizo ya el señor patán López Obrador.

En el tema de Javier Lazcano Vargas, ex secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), acusado por el delito de “Uso ilícito de atribuciones y facultades”, en perjuicio patrimonial del Gobierno del Estado, quién el pasado sábado fue liberado de la prisión preventiva al lograr el cambio de medida cautelar de prisión domiciliaria, según por el hecho de que su “padrino” el ex gobernador Alejadro Murat Hijonosa, ya está como senador de Morena.

La dirigente estatal panista, manifestó que todos los ciudadanos tiene derecho a disfrutar de los beneficios que la ley les concede, “el cambio de medidas cautelares es un beneficio también, los jueces no se basan en lo que se dice o en lo que se publica sino que en el mundo que hay en su expediente”.

Sin embargo, indicó que esta acción es una muestra de que el gobierno está actuando en forma política pero no jurídica, “de tal manera que aún sin conocer la causa del cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, es una evidencia lógica, más clara que el agua, de que se trata de ayudar a la familia, como se ayudan los propios carteles”.

