Avatar 2 llega a las salas de cine de todo el mundo (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de diciembre. James Cameron verá coronado su trabajo luego de años de espera con el estreno este viernes de la cinta Avatar 2: The Way Of Water, misma que la crítica especializada se ha aventurado a asegurar que su costo de producción oscila entre los 300 y los 400 millones de dólares.

Pero eso es lo menos importante cuando, quienes ya la pudieron ver en su preestreno en Londres, aseguran que vale cada millón, pues los efectos visuales se presume que son superiores a los anteriormente vistos en otros títulos.

El sentido del agua –como se le ha traducido en México–, mostrará más del planeta que se conoció anteriormente, centrado en el mundo acuático y está ambientada 10 años después de la lucha minera que se vio en la primera entrega, además se verán de nuevo a los dos principales humanoides, Jake Sully y Neytiri con descendencia esta vez.

De nueva cuenta, la especie humanoide llamada na’vi es la protagonista de esta entrega que se desarrolla en el planeta Pandora , misma que se dio a conocer al mundo en 2009 por primera vez, cuando la película estaba ambientada en el año 2154.

La cinta estuvo en la mente de Cameron incluso antes del lanzamiento de Avatar de 2009, pues varias veces comentó que le gustaría hacer en total cinco entregas de la saga. Sin embargo, para poder realizar la primera le tomó 13 años a pesar del éxito que tuvo en todo sentido, pues diversas críticas mencionaron que lo que hizo al título formidable es que el cineasta juntó su calidad vista en muchos filmes de ciencia ficción con la intensidad de un argumento dramático y conmovedor como el que se vio en Titanic. A pesar de las intenciones del director de grabar varias cintas con el nombre, en una entrevista previa a 2016, reconoció que si la secuela no era un éxito taquillero, no podría pensar en hacer más títulos de la saga. A pesar de ello, Avatar es la película más taquillera de la historia, al lograr reunir 2 mil 787 millones de dólares en su tiempo de estreno. Para su reestreno en 2019, como recuerdo de su décimo aniversario, le sumó 2 mil 790 millones de dólares. POR UNA RECAUDACIÓN MILLONARIA La segunda entrega que aún no tiene un costo de inversión público, cuenta con avances tecnológicos sin paralelo. Ello gracias a que Cameron se unió con el inventor de cámaras, Pawel Achtel, para desarrollar una que permitiera ser sumergida en el agua y captar las imágenes sin que este elemento las distorsionara, pues gran parte transcurrirá en el océano. Además, se necesitó CGI especial que funcionara en dichas condiciones. Por otro lado, hay quienes piensan que el mayor mérito de la cinta ha sido en cuestiones tecnológicas, pues su argumento tanto como su aspecto, ya ha sido tratado con anterioridad en otras cintas y manifestaciones artísticas, tal es el caso del artista, Roger Dean, quien demandó a Cameron por presuntamente plagiar sus pinturas para usar sus ideas en la construcción de Pandora, así como sus diseños de criaturas alienígenas. También los creadores de la cinta animada Delgo, hicieron lo propio contra el cineasta por demostrar evidencias de un plagio. Sin embargo, los tribunales resolvieron a favor de la película taquillera en ambas situaciones. El fenómeno Avatar busca repetir cifras elevadas y se estrenará el 16 de diciembre, mientra que su tercera entrega ya se encuentra en rodaje y será publicada en 2024 y según los estudios Disney, habrá Avatar para 2026 y 2028, entregas en las que la tecnología jugará un papel importante, pues James Cameron buscó desde la actual cinta el uso de 3D sin lentes, la cual espera se pueda utilizar por primera vez para la saga, así como los avances mencionados. 24 Horas/Foto: Especial

