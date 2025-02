Avanzan MULTI y Gobierno de México en acuerdos sobre obras y desplazamiento forzado (15:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 21 de febrero. El integrante de la dirección política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Horacio Santiago García, compartió que durante la reunión que tuvieron el 17 de febrero en la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, con diversos funcionarios federales se tuvieron avances técnicos en demandas sobre infraestructura comunitaria, desplazamiento forzado y presos políticos.

“Tuvimos la reunión en la Secretaría de Gobernación, en la cual estuvieron presentes cuatro dependencias de la administración pública federal. Se hablaron de proyectos referentes en beneficio de las comunidades triquis, sobre todo de caminos artesanales e impacto regional, escuelas, hospitales, etcétera”, indicó.

Aseguró que se acordó que cada una de las instituciones plantearían las rutas necesarias para dar respuesta a cada una de las solicitudes, además de seguimiento en las próximas fechas.

Refirió que también se habló de desplazamiento forzado y acceso a la justicia, aunado a las rutas técnicas a seguir, porque la cuestión política aún sigue sin avanzar, al no poder instalarse mesas de trabajo.

Santiago García recordó que durante la reunión se buscó un mecanismo técnico para que, en la medida de la posibilidad, obligar al estado mexicano para que cumpla con lo dictado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Se instalaron mesas para poder atender desde la parte técnica, hay que mencionar que el tema de desplazamiento tiene tres instrumentos jurídicos, que el estado mexicano no ha operado, dos de ellos, son de carácter nacional, que son la recomendación de la CNDH y el amparo que brinda protección a las personas desplazadas, además de la medida cautelar de la Comisión Interamericana”, recalcó.

Refirió que también exhortaron a la Secretaría de Gobernación para que en breve se puedan instalar mesas de trabajo con los actores correspondientes, para empezar con el tema político, que involucra a la mayoría de sus demandas.

Dijo que se dejaron tareas para el MULTI y los funcionarios del Gobierno de México, teniendo cierto plazo para cumplirlas, no obstante, sostuvo que retiraron el tema del desplazamiento forzado de los habitantes de Tierra Blanca, el cual no es negociable y que esperan una respuesta.

