Avanza agenda estatal de Modernización Administrativa (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de junio. Para Guillermo Hernández Pérez, integrante de la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración, los cambios laborales provocados por el COVID 19 han evidenciado el compromiso, responsabilidad y cariño de las y los servidores públicos con su labor dentro del Gobierno del Estado.

Guillermo comparte con un grupo de compañeros y compañeras del Departamento de Mejora de la Gestión Pública la tarea de dar seguimiento a la Agenda Estatal para la Modernización Administrativa, una de las estrategias del Modelo para Lograr y Mantener la Administración Pública, Moderna y Transparente, impulsado por el secretario Germán Espinosa Santibáñez.

El principal objetivo de nuestro trabajo –abundó– es capacitar a las dependencias y entidades para que encuentren áreas de mejora en su funcionamiento y servicio a la población oaxaqueña, aportando los mecanismos para mejorar y así consolidar su eficiencia.

Al decretarse el distanciamiento social por parte del Gobierno del Estado, Guillermo trasladó sus pendientes a la casa, desde donde mantiene contacto permanente con sus compañeras y compañeros, así como con las dependencias y entidades públicas para dar continuidad al trabajo.

“A través de redes sociales y plataformas digitales hemos seguido trabajando. Adaptarme a esta modalidad de trabajo me resultó sencillo; la responsabilidad por cumplir nos obliga a evolucionar”, asegura el también ingeniero en Gestión Empresarial.

Memo –como le llaman sus amistades– considera importante continuar con los hábitos y horarios laborales en el confinamiento, como una forma de mantener el orden y la buena dinámica familiar y social. Por la mañana establece comunicación con enlaces de diversas dependencias, reiterándoles su disposición de resolver dudas y alcanzar los objetivos comunes.

“Vivimos una contingencia importante, pero no podemos dejar de lado nuestro trabajo. De manera personal hay un compromiso, la responsabilidad de sentarte y cumplir con lo que nos corresponde, sin perder la oportunidad de aprovechar el tiempo en nuestro enriquecimiento personal”.

El apoyo familiar ha sido elemental para lograr una adecuada adaptación a las nuevas circunstancias –agrega Memo– quien también ha destinado parte de su tiempo a involucrarse mejor y fortalecer los vínculos con sus padres y hermana.

“La experiencia me hace sentirme motivado a mejorar en todos los aspectos; valorar más mi trabajo, las cosas que me hacen crecer como persona. Me dejó un aprendizaje, ser agradecido y más consciente con el nivel de vida que tengo, reconociendo que solo el esfuerzo da resultados”, finalizó.

