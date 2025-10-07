Autoriza Israel repatriación de mexicanos de la flotilla Sumud (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hoy el embajador de México en Israel realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel.

De acuerdo con la Cancillería, se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región.

La SRE aseguró que ha mantenido contacto permanente con sus familiares, y se han hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentosos requeridos.

“Para asegurar un retorno seguro a México se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso”, indicó la Cancillería en un comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el pasado domingo que el embajador de México en Israel se entrevistó nuevamente con las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención de Ktziot. Ha conversado con todas ellas y gestionado algunos medicamentos que requieren, a través de los canales diplomáticos.

De otra parte, el equipo de la Cancillería sostuvo una nueva reunión con los familiares de los connacionales para informarles sobre los avances de su próxima repatriación y las gestiones realizadas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada de México en Israel.

La SRE reafirmó su “prioridad y compromiso de velar por los derechos humanos de las y los connacionales en el exterior, así como por garantizar su regreso seguro a nuestro país”.

Los mexicanos navegaban como parte de la tripulación de la Global Sumud Flotilla.

SRE gestiona regreso de mexicanos en flotilla Sumud

El pasado sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en Israel se mantiene en contacto con las autoridades israelíes con el fin de asegurar la salud e integridad física, así como el acceso a comida, agua, medicamentos, de los connacionales que se encuentran en Ktziot, por lo que “continúan las gestiones para que puedan salir de Israel a la brevedad posible”.

De igual forma, la Cancillería informó que realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el pasado jueves que los mexicanos que formen parte de la Flotilla Sumud fueron llevados a un centro de detención en Ketziot, la prisión más grande de Israel, ubicada en el desierto de Negev.

Seis mexicanos detenidos en Israel

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, para llevar ayuda humanitaria, llegaron al puerto de Ashdod y de ahí se prevé que se les transfiera, al igual que los demás integrantes de la flotilla, al centro de detención de Ketziot.

Los activistas, incluidos los seis mexicanos, fueron llevados a la instalación penitenciaria más grande de Israel, ubicadas en la cercanía de la frontera con Egipto, se considera la principal cárcel de máxima seguridad de ese país. Se prevé que los detenidos esperen en ese centro de detención su proceso de deportación.

Mientras que la mexicana que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se dirige rumbo a Chipre.

Relaciones Exteriores detalló que funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para “verificar de manera directa las condiciones en el terreno, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete su seguridad y su integridad, de conformidad con el derecho internacional aplicable”.

El Gobierno mexicano ha enviado cuatro notas diplomáticas a su contraparte israelí y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, con el propósito de “garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como pedir garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan.

El objetivo es “poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México. Asimismo, se informa que se estuvo en contacto permanente con todas y todos ellos desde que zarpó la Flotilla y que la Cancillería se ha mantenido en contacto con sus familiares”.

La SRE afirmó que “seguirá dando puntual seguimiento a este lamentable suceso, velando por los derechos de las y los connacionales detenidos y procurando, por todos los medios legales y diplomáticos posibles, su pronto regreso a nuestro país.

Además, la SRE reiteró que la asistencia humanitaria no significa la comisión de delito alguno,por el contrario, constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados y es una expresión de la solidaridad de la comunidad internacional”.