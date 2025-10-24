Atiende Salomón Jara demanda de justicia social de la organización “23 de Octubre” (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. Con apertura y respeto pleno, el Gobernador Salomón Jara Cruz recibió a integrantes de la organización social “23 de Octubre”, quienes le expusieron su pliego de demandas sociales, de justicia, educativas y de infraestructura.

Destacó que, desde que inició la Primavera Oaxaqueña, él personalmente acude a todos los municipios del estado para atender, de manera directa, sus necesidades, con obra pública y apoyos sociales, para revertir los rezagos históricos.

“Compañeras y compañeros los felicitó por seguir organizados y defendiendo los derechos de nuestros pueblos y comunidades, hay que continuar con esa lucha”, expuso, Jara Cruz.

El Mandatario estatal recordó que su gobierno emanó de la lucha social de los pueblos, para revertir la desigualdad y la falta de apoyo, por ello, dará seguimiento a cada uno de sus planteamientos, entre ellos, el esclarecimiento del asesinato del líder indígena, Heriberto Pazos Ortiz, suscitado en el año 2010.

En este último asunto, la Secretaría de Gobierno (Sego) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informaron que, en el ámbito de sus responsabilidades y con pleno respeto a la autoridad judicial, dan seguimiento a este proceso para que se haga justicia.

Por su parte, el presidente de la Comisión Política de esta organización, Alejandro Escobar Sánchez reconoció la disposición del Gobernador de Oaxaca para escuchar y atender sus peticiones, que refieren a las necesidades de diferentes comunidades.

“Queremos que siga en las comunidades, como lo ha venido haciendo. Valoramos este acercamiento que ha tenido con nosotros”, expresó.

