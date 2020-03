Ataques contra antorcha en Oaxaca faltan a la verdad y a la justicia: Cesar Hernández (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. La autonombrada “Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos”, irresponsable y calumniosamente nos incluye a los más de 60 mil afiliados del Movimiento Antorchista, en el rubro de “grupos delincuenciales y paramilitares”, además de que, acusa que por omisión del gobernador del estado, violamos derechos humanos de los pueblos indígenas. Esto contradice la realidad del antorchismo en la entidad, porque precisamente nuestra enorme membresía, está formada en su mayoría por habitantes de pueblos indígenas, que durante años, reclamaron justicia y dignidad sin haberla encontrado sino hasta que se organizaron en Antorcha, prueba de ello es el alto impacto de nuestros resultados en temas tan variados como infraestructura básica, educación, cultura, deporte y de carácter agrario y legal que hemos resuelto, todo esto en beneficio de cientos de comunidades. Señaló César Hernández Olivera, dirigente regional del Movimiento Antorchista en la Mixteca oaxaqueña.

César Hernández, condenó que se denigren los derechos de los miles de antorchistas en el estado con palabras y acusaciones infundadas que atentan contra la integridad de los oaxaqueños y que las acusaciones vertidas, mismas que se están difundiendo, y que generan resentimiento social contra las familias humildes y trabajadoras que integran el Movimiento Antorchista de Oaxaca.

Remarcó que Antorcha se encuentra en las comunidades y municipios donde la misma población requiere de su presencia, porque las familias carecen de servicios básicos como agua potable, salud, vivienda, drenaje, alumbrado público, etc., y porque se busca, a través de mecanismos legales que, las obras y servicios lleguen a sus pueblos. Hernández Olivera, aclaró que el antorchismo se ha fortalecido porque es una organización respetuosa con las leyes federales, estatales e internas de cada pueblo. “Los dirigentes del Movimiento Antorchista en Oaxaca y en cualquier parte de la república mexicana, no nos involucramos en asuntos internos de los pueblos. Al estar afiliados a nuestra organización, los hombres, mujeres y jóvenes que conforman el antorchismo, no están exentos de participar en los asuntos públicos internos, sujetos a las normas políticas de cada comunidad, a su vez sustentadas en el Régimen de Usos y Costumbres y sobre las cuales Antorcha no tiene injerencia alguna, pero que respeta completamente”.

Agregó que los dirigentes de organizaciones que acusan a Antorcha Campesina de manipular la ley a conveniencia, no toman en cuenta que los antorchistas no tienen la facultad para controlar la justicia y que están siendo afectados, tan severamente como cualquier otro ciudadano con la situación de inseguridad que vive el estado y el país; “estamos tan preocupados por la pacificación del país como cualquier otro oaxaqueño, como cualquier otro mexicano, porque nuestros compañeros de lucha han sido afectados con toda la violencia, permitida y fomentada por la actual administración federal, con su falta de acciones al respecto”.

Argumentó que La Asamblea de los Pueblos, para sostener sus calumnias y la supuesta razón de sus manifestaciones, los acusa de recibir apoyo del gobierno que desvía recursos público para favorecernos”. Violando así la lógica más elemental, porque una vez que no existe sentencia de juez alguno en la que se demuestre que en realidad hay un delito comprobado, se ven obligados a desviar el centro de atención hacia la supuesta corrupción de las autoridades que en connivencia con el antorchismo mantiene su lucha. Justificando así la supuesta defensa de los indígenas, aprovechando el clima de linchamiento que se ha generado en nuestra contra por parte del Presidente de la República de quien al parecer son fieles seguidores, hasta en el cinismo porque como él, no muestran pruebas de sus acusaciones. “Ignoran que a Antorcha no le dan vida, ni funcionarios ni dinero del erario, primero, porque nunca hemos manejado un solo peso que haya sido entregado por gobierno alguno, y esto lo hemos aclarado en múltiples ocasiones; segundo, Antorcha vive y sigue creciendo porque así lo necesita el pueblo trabajador de Oaxaca y como también lo hemos sostenido, Antorcha seguirá mientras nuestra sociedad siga sumida en la pobreza”.

Finalmente dijo que, quienes hoy acusan a los antorchistas, violan ellos sí, los derechos humanos de decenas de miles de ciudadanos, fabricando delitos, abanderando caprichos de quienes buscan una razón para aparecer en público y obtener renombre político, “porque pedir justicia no es aventar piedras sin ton ni son, para ver quién cae, o al menos que se esté siguiendo alguna línea política dictada, como en los viejos tiempos, por el gobierno federal en turno, para quitarse “piedras del zapato”. Pero nosotros no somos irresponsables y pedimos que esto se aclare en las instancias que debe hacerse, es decir, en los juzgados, no en los medios de comunicación en los que se nos lincha por aseveraciones de oportunistas de la vida pública. Exigimos pues que los líderes de este “membrete” de seudo líderes, detenga las calumnias en contra de los antorchistas, también pedimos respetuosamente al señor gobernador y a las instancias de justicia estatales, que se pronuncien al respecto y pongan a salvo nuestros derechos y nuestro prestigio hoy agredido por estos calumniadores.

