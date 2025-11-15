Asesinan de dos disparos en la cabeza a conductor de Jeep en Huajuapan (17:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 15 de noviembre. Un hombre falleció, al parecer dos disparos de arma de fuego en la cabeza.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la tarde de este sábado, en la calle Lázaro Cárdenas, del Núcleo Rural Universitario, de Huajuapan de León, Oaxaca.

El cadáver se encontraba al interior de la camioneta en color blanco, tipo Jeep Rubicón, con placas de circulación NEV-76-72 del Estado de México.

El finado fue identificado como Juan Carlos A. R., de 68 años de edad, conocido empresario de venta de hielo y agua purificada en Huajuapan.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano, Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos, a realizar las diligencias.

Los agentes y peritos al finalizar, ordenaron que el cadáver fue trasladado por una carroza al anfiteatro municipal El Gólgota, para la práctica de la necrocirugía.

