Asesinan a jefe policial de CDMX en Chalco, Estado de México (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del sector Tlatelolco de la policía de la Ciudad de México, fue asesinado durante un presunto intento de asalto en el municipio de Chalco, en el Estado de México.

El oficial se encontraba en su día de descanso y estaba acompañado por su esposa, quien también es policía.

Ambos estaban en la zona cuando un grupo de hombres intentó robarles la motocicleta en la que viajaban.

Al resistirse, los atacantes le dispararon a Ponce Alfaro, quien murió en el lugar. Su esposa resultó herida y fue llevada a un hospital, donde está recibiendo atención médica.

José Jacinto tenía un cargo importante y era responsable de la seguridad en la zona de Tlatelolco. Aunque no estaba trabajando en ese momento, fue víctima de la violencia e inseguridad que afecta a muchas personas en el país.

Las autoridades han comenzado una investigación para dar con los responsables del crimen. También se ha dicho que la familia del oficial recibirá apoyo legal, médico y económico.

El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho señaló en sus redes sociales:

“Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro, Jefe del Sector #Tlatelolco, en un cobarde ataque tras un intento de asalto ocurrido en el municipio de #Chalco, Estado de México…

“Este hecho no quedará impune; desde el primer momento contamos con el apoyo y trabajamos en coordinación con la @FiscaliaEdomex y la @SS_Edomex para identificar y detener a los responsables y llevarlos ante la justicia.

“A sus familiares y amigos les envío mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario y fraterno”.

Excélsior

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir