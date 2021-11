Asegura Mariana Benítez que no será ningún “florero” en la LXV Legislatura local, “yo voy a hacer mi trabajo, no me siento disminuida” (14:30 h)

Sarai Jiménez Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. La presidenta de la mesa directiva de la 65 Legislatura del Congreso del Estado, Mariana Benítez Tiburcio, aseguró que tres temas prioritarios para analizar por parte de los diputados y diputadas serían el de revisar adecuadamente la glosa del quinto informe de gobierno, el paquete económico que envió el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el cual tiene que estar listo para diciembre y avanzar en la agenda pendiente del legislativo. Ante las próximas elecciones para la gubernatura de Oaxaca, reconoció que un proceso electoral implica retos, ya que siempre hay jaloneos y las campañas suben de tono. En entrevista con Adnsureste, declaró que por eso a la legislatura local le correspondía ser muy responsable, ya que al ser una caja de resonancia tenían la responsabilidad de abonar a que el proceso electoral se realice en calma y en paz. “Venimos de dos procesos catalogados como los más violentos y se requiere que se garantice el voto de los ciudadanos”, indicó. Al cuestionarla sobre ser la primera diputada mujer en presidir la mesa directiva, destacó que ya tenía sus funciones establecidas en la ley, por lo que al tener claro cuáles eran, trabajaría para construir los procesos que se requieren para avanzar. “La idea no solo es cuidar que las sesiones avancen con normalidad y el avance de agenda para el desarrollo del estado, hoy presento una iniciativa de reforma constitucional que más adelante conocerán más a detalle”, comentó. Precisó que a pesar de que en muchos ámbitos de la política disminuían a las funcionarias en sus atribuciones, -catalogándolas como floreros-, aseguró que ella no se sentía así. “Yo tengo la facultad de presidir la conferencia parlamentaria, si hay una idea así, habría que ver las facultades de la mesa, yo voy a hacer mi trabajo, no me siento disminuida”. Luego de que se anularan diversas elecciones municipales, la diputada priísta adelantó que se analizarán con todo cuidado, ya que no solo es presupuestaria, y se tenían que estudiar las condiciones y analizar en qué caso se nombrarán los consejos municipales. “Tenemos varios municipios como Salina Cruz y Santiago Laollaga, como Congreso local no queremos abonar a más violencia”. Al final de la entrevista, la legisladora manifestó que su familia la había pasado muy duro con su papá y su hermano, quienes se enfermaron de Covid-19. “Mi hermano ya está en perfectas condiciones, tenemos que actuar con mucha responsabilidad, cuidar las medidas de seguridad, podríamos evitar y establecer filtros importantes para detectar el ingreso de la variante ómicron en el país”, añadió. Sobre la renuncia del diputado Samuel Gurrión a la bancada del PRI, puntualizó que ojalá que este tipo de desencuentros sean más medidos para evitar caer en una sesión tan conflictuada. Política Principal

