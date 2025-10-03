Asalto a plena luz del día en Plaza Oaxaca; despojan de su arma a policía auxiliar (18:30 h)

2025/10/02  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. Asaltan a plena luz del día en Plaza Oaxaca; despojan a víctima de 60 mil pesos y a policía auxiliar de su arma

La tarde de este jueves, alrededor de las 15:30 horas, se registró un violento asalto en inmediaciones de Plaza Oaxaca, donde una persona fue despojada de 60 mil pesos que minutos antes había retirado de una sucursal bancaria cercana.

Durante el atraco, también fue desarmada una policía auxiliar, a quien los delincuentes le arrebataron su arma de cargo.

De acuerdo con testigos, los asaltantes eran cuatro sujetos armados que se desplazaban a bordo de dos motocicletas. Tras cometer el robo, huyeron con rumbo desconocido.

Al lugar arribaron diversos cuerpos de seguridad para acordonar la zona y realizar las primeras investigaciones, sin que hasta el momento se reporte la detención de los responsables.

Ciudad Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

El 2 de octubre y la mentira actual: Alfredo Brena (18:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. La mentira de que la presidente Claudia es hija del 68, cuando la relación más cercana...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: