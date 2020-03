Arzobispo pidió a oaxaqueños acatar recomendaciones de autoridades por pandemia de Covid-19 (18:45 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. El Arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos,pidió a los oaxaqueños acatar las recomendaciones de las autoridades de Salud y de los tres niveles de gobierno de permanecer en los hogares, para evitar posibles contagios de Covid-19 o coronavirus.

A través de un mensaje grabado enviado a los representantes de los medios de comunicación, manifestó que se acercan los días de la Semana Santa, y conociendo la tradición que se vive en las comunidades, sabe que ha sido difícil acatar las disposiciones de las autoridades civiles, de salud y eclesiásticas.

“Nos han pedido de manera reiterativa que no se tengan reuniones numerosas de personas para evitar los contagios, que no se celebre la Semana Santa como tradicionalmente se lleva a cabo para que no se tengan más problemas”.

“Debemos quedarnos en nuestra casa por salud, entendemos que a muchas personas les ha costado entender esto y aceptarlo, por ello los invito a todos a que se cuiden y cuiden a los demás”.

Y es que dijo que no se debe pensar que en esta entidad no va a pasar nada, no se puede ir de un pueblo a otro, encontrarse con las personas porque se puede generar un contagio sin que se den cuenta provocando severos problemas, destacó.