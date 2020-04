Arzobispo pide por la salud de los oaxaqueños durante pandemia de covid-19 (20:42 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, pidió a Dios ayudar a todas las personas que permanecen en casa debido al coronavirus, para que libere a los oaxaqueños de esta enfermedad y para que las autoridades entiendan que son servidores y no llegaron al poder a servirse.

En su mensaje del Jueves Santo en donde se instituye la eucaristía, el sacerdocio y se llama a ser servicial, indicó a todos los funcionarios que son servidores y así deben conducirse, para que sean generosos con sus acciones aprendiendo de Jesús que enseñó a servir y no a ser servido.

Durante la misa que celebró a puerta cerrada en la capilla del arzobispado, recordó cuando Jesús se reunió con sus apóstoles para celebrar la Pascua, una cena muy especial en donde el Evangelio narra el momento más importante que fue el lavatorio de pies.

“En una ceremonia en una situación normal se escenifica, recordando lo que el Señor hizo, y recordando que se está para servir, como lo enseñó Jesús, en ese gesto de lavar los pies nos enseñó que se debe servir a los hermanos en todos los momentos de la vida, siempre estar dispuestos, no se debe pensar mucho en hacer servicios, no esperar recompensas, ni esperar que den las gracias, el servicio no debe ser condicionado ni a cambio de algo”.

Sostuvo que Jesús dijo que había venido a servir y no a ser servido, por lo que siempre se debería pensar en esto cada que se ayude y cada que se ofrezca a Dios una acción.

Aseguró que en esa cena Jesús ofreció su cuerpo y su sangre para la salvación, lo hizo al entregar el pan y el vino, señalando que el que comiera de ese pan viviría para siempre, y resucitaría el último día de la salvación.