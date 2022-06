Arzobispo Pedro Vázquez recordó a oaxaqueños la importancia de dar las gracias y compartir lo que uno tiene (14:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 12 de junio. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, recordó a todos los oaxaqueños la importancia de dar las gracias por todo lo que cada uno tiene en su vida.

En el marco de la festividad de la Santísima Trinidad, recomendó darle las gracias a Dios, al sostener que gracias a la fe todos los católicos nacieron en una familia cristiana, y Dios les infundó la capacidad de creer.

“La fe no deja de ser un misterio, pero un día lo va a dejar de ser cuando dejemos este mundo y podamos ver a Dios, mientras somos peregrinos por este mundo y Dios es un misterio en quien creemos”.

Frente a decenas de fieles que acudieron a la misa dominical en la Catedral Metropolitana, dijo que si se hablaba del hijo de Dios que nació de la Virgen María se tenía que pensar que ese hijo tenía un Padre, “todo lo que tiene el Padre, tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes” dice el Evangelio, por eso en esta vivencia divina solo encontramos amor, señaló.

Al cuestionar la figura que se tiene de Dios, el jerarca de la Iglesia Católica, pidió compartir lo que cada uno tiene, porque el Padre compartió a su hijo, por eso, dijo, es importante compartir, porque a veces ese Dios providente quiere decir que es providente con el hermano.

“Por eso despréndete sin esperar nada a cambio, ni siquiera esperar las gracias, porque a veces hasta a nosotros se nos olvida dar las gracias, no le decimos gracias Dios porque está en la mesa el pan que me alimenta”.

Cuestionó cuántas veces Dios nos ha cuidado y protegido y no se me dan las gracias, cuantas veces no ha manifestado su amor y decimos que porqué tenemos que dar las gracias, “no damos ni las gracias a los que trabajan con nosotros, por eso debemos ser agradecidos y aprender a vivir del amor, Dios es amor y nosotros somos sus hijos por eso somos llamados a la vivencia del amor, que es la vivencia que nos va a llevar al cielo”.

Señaló que a veces encontramos a nuestros hermanos necesitados de amor porque no podíamos perdonar.

“Nadie es perfecto, yo no lo soy ni tú tampoco, a diario nos equivocamos y Dios nos sigue amando a pesar de nuestras caídas y miserias, Dios no deja de amarnos, para que nosotros nos encontremos con él a pesar de nuestras debilidades y así sentir la paz interior, no dudes de que Dios te ama”.

“Busquen explicaciones a lo que a veces les pasa y no digan que Dios no los ama por lo que les pasa, no se engañen porque Dios no los ama, no cuestionen si tal o cual persona no merece su amor, Dios es el que nos enseña, Jesucristo nos dice tantas cosas para que aprendamos a amarnos, el amor de Dios es infinito, créale a Dios, porque él es la verdad”, finalizó.

