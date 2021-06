Arzobispo Pedro Vásquez pide a oaxaqueños dejarse ayudar por Dios, mantenerse firme y  seguro a través de la oración (14:10 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 27 de junio. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, recomendó a todos los oaxaqueños dejarse tocar y ayudarse por Dios, quien siempre anima a seguir adelante en la vida a pesar de las desilusiones, desencantos, y cargas que debilitan.

En su mensaje, durante la misa que ofició en la Catedral Metropolitana, pidió llenarse de energía y no dejarse desmayar, mantenerse firme, fuerte y seguro a través de la oración.

“A veces no se siente paz por tantas cosas que pasan, pero podemos pedirle a Dios que quite esos sentimientos que se tienen hacia otras personas y que no son adecuados, porque sólo generan sufrimiento y dolor, y debemos de liberarnos”, insistió.

Expuso que también era recomendable pedir que nos dé la gracia para salir adelante, y dejar que reconforte a cada uno.

“Todo se puede lograr pero sólo hace falta tener fe para hacer la obra en las personas, dejando tocarse para encontrar la paz, el gozo, la salud, la liberación y salir adelante a pesar de todo”.

Dijo que cada día debía de realizarse el trabajo con ilusión, esperanza y gozo, sabiendo que Dios está con cada uno de nosotros y que conforta.

“El Evangelio señala en este día el poder del Señor, puede dar salud, puede dar la vida pero para ello es muy importante tener fe”, recordó.

Lamentó que muchas veces las personas piden a Dios y cuando no reciben lo que tanto anhelan creen que fue porque él no las escuchó, cuando su fe no fue verdadera.