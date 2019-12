Arzobispo lamenta que actualmente las personas hagan de todo sin ver si está bien o mal y vivan sin temor a Dios (14:10 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 25 de diciembre. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, lamentó que actualmente las personas se den permiso para hacer de todo y cualquier cosa, sin temor de que nada sea malo o pecado.

En su mensaje de Navidad, durante la misa que ofició este mediodía en la Catedral Metropolitana, criticó que cuando se tiene ganas de hacer algo se hace sin ningún problema, sin pensar si está mal o bien.

“Luego dicen que es una creación de los curas o nahualones de la Iglesia, y piensan que cada uno puede actuar como quiere, esta mentalidad va creciendo entre todos en la actualidad, se hacen cosas que no deberían hacerse, no viven como lo dice Dios, no es que sea imposible, sino que no hay voluntad ni un querer porque se quiere hacer otras cosas totalmente diferentes, en este mundo de tinieblas, desorden, con ganas de ganar dinero con facilidad, sin importar pisotear a los demás”, señaló.

Dijo que lo malo de todo era cuando se lamentaban de las situaciones, peligros, desórdenes, aunque se hayan provocado por acciones propias.

Insistió que se tiene que vivir como los hijos de Dios, no pasar en este mundo de tinieblas en el pecado, desorden, vicios, esclavitudes, ya que Jesús vino y se hizo hombre.

“Hoy el Dios Niño dice que si se cree en él y se es su hijo, debe vivirse como tal, porque esta vida es muy especial, por lo que debemos adentrarnos en el Evangelio, detenernos un momento, salir del teléfono celular y acudir a las sagradas escrituras para saber que pide Dios a las personas, de cada uno y aprender como se tiene que vivir”. Pidió que si se deseaba una feliz Navidad, fuera sincera, desde el corazón, deseando todo el reparto y solidaridad hacia los hermanos, para vivir en la luz y encender este mundo de tinieblas, para que se tenga justicia y paz.

