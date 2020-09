Arzobispo cuestiona la incredulidad de oaxaqueños sobre el coronavirus a pesar de miles de muertos (14:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, cuestionó a los oaxaqueños que todavía siguen sin usar cubrebocas, justificando que si las autoridades grandes no lo usan los demás para qué, además de que todavía no creen en esta enfermedad.

En su mensaje, al oficiar la misa dominical en la Catedral Metropolitana, recordó la gran cantidad de muertos por coronavirus que se han registrado en Oaxaca, México y en el mundo, fallecidos, dijo, que no son un invento.

“Se tiene a muchos muertos, esos no son inventos, algunos dicen que no es cierto, que los mataron en el hospital los médicos asesinos”, lamentó.

Ante la pandemia, sostuvo que se debe tener un arrepentimiento sincero por no creer, por no cuidarse, por solo pensar en uno mismo y no en los demás, ya que Dios está hablando a través de la enfermedad y dice a todos se cuiden.

“Muchos no se cuidan al no usar cubrebocas y no cuidan a los demás, solo se dedican a observar a otros cuando van a los establecimientos o en la vía pública, traer un cubrebocas significa que están cuidándose y cuidando a todos”, insistió.

El jerarca de la Iglesia Católica, aseguró que Dios siempre ha dicho que todos se cuiden, que no maten, que no se haga daño a los demás, y eso en la actualidad implica usar el cubrebocas aun con todos los sacrificios, por la vida de uno mismo y por la de las demás.

“Por eso deben tomarse las decisiones con el corazón, con voluntad de seguir las enseñanzas de Dios, con el deseo de cuidarse uno y cuidar a todos a través de las acciones que sean necesarias”, puntualizó.

