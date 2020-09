Arturo Peniche se separa de su esposa tras 38 años de matrimonio (22:00 h)

Al igual que muchas otras personas en el mundo, Arturo Peniche sufrió duras pérdidas en su entorno familiar a causa de la pandemia en curso de covid-19, entre estas la fractura de su matrimonio; así lo confesó el reconocido actor este lunes 21 de septiembre durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

El histrión de primer nivel confesó a la periodista de espectáculos que su relación matrimonial se desmoronó en medio del confinamiento, razón por la que desde hace más de un mes se separó de su esposa, Gabriela Ortiz, tras 38 años de casados.

“Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus. Hubo parientes que sí se recuperaron y otros que no. A fin de cuentas eran mis primos hermanos (…). Luego en México se me enfermaron nueve personas, después de estas pérdidas estuve muy angustiado durante un mes no podía dormir, lloraba… Dentro de esas pérdidas, también mi matrimonio. Este covid arrastró con todo“, contó en el programa En casa de Mara.

El protagonista de telenovelas como Entre el amor y el odio relató que los problemas en su matrimonio se desataron desde que su esposa comenzó a reclamarle por no estar en México para atravesar la pandemia con su familia porque estaba grabando.

“Como yo no podía acercarme a la ciudad para no contagiarme (…), provoqué malestar por supuestamente no haber estado pero yo estuve un mes muy enterado e informado de lo que pasaba con mis familiares”, señaló el actor, cuya esposa se contagió.

“Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chin… en todo, entonces tomé la decisión de quitarme de ahí. No he vuelto a ver a Gabriela desde hace un mes y feria”, precisó.

El artista con una amplia y exitosa trayectoria confesó que además de este malentendido, su pareja lo hizo sentir como un “estorbo” y poco valorado por lo que se determinó que lo más sano para ambos era apartarse.

“Cuando ya tu pareja ve demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando. Para el buen entendedor como yo, pocas palabras. Ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, que no sirvo entonces yo tengo ganas de seguir funcionando como hombre y tengo ganas de seguir amando. La amo muchísimo pero me di cuenta de que le estorbo, entonces me tengo que quitar de ahí“, confesó visiblemente afectado.

No obstante, Peniche aseveró que nunca se divorciará de la mujer a la que le juró amor eterno en 1982 y con quien procreó a sus dos hijos, Brandon y Khiabet Peniche.

“No (me voy a divorciar), voy a estar casado toda la vida. Yo no quiero fracasos en mi vida. A lo mejor ella necesitará divorciarse algún día pero no creo que se pueda dar (…). Yo jamás me voy a divorciar. Pero tomé la decisión de quitarme, yo la tomé”.

Aunque dijo sentirse en paz con la difícil decisión de distanciarse de su compañera sentimental por casi cuatro décadas, Arturo Peniche confesó que sus retoños no están tranquilos con la situación.

“Les dije que se mantengan neutral, no les agrada el asunto pero yo no puedo vivir con alguien a quien le estorbo, que me hace sentir eso, ¿para qué la molesto si la ofendo hasta con la verdad?, ya no quiero ofenderla”, señaló. “Todo se echó a perder con la pandemia”.

En medio del duro panorama en el que se encuentra su vida personal, el primer actor de 58 años celebra una buena noticia y es que regresará a Televisa con un papel antagónico en Fuego ardiente, un melodrama bajo la producción de Carlos Moreno, quien también regresa con este proyecto a la televisora de San Ángel.

“Retomo otro proyecto para Televisa y espero que se dé. Desde hace mucho tiempo no tengo exclusividad con Televisa porque yo lo decidí. Creo que hay momentos en los que te tienes que retirar a tiempo (…), ya estaba un poco fastidiado de estar pidiendo permiso para todo”, comentó Arturo Peniche.

