Arropa San Juan Chapultepec a Francisco Martínez Neri (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de mayo.Vecinos y vecinas de la agencia municipal de San Juan Chapultepec, perteneciente al Municipio de Oaxaca de Juárez, arroparon al candidato a la presidencia municipal, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Francisco Martínez Neri.

Durante un recorrido a pie por la agencia municipal de San Juan Chapultepec, el candidato a la presidencia fue recibido entre aplausos y porras que daban cuenta que San Juanito ya tiene nuevo presidente municipal, y es Francisco Martínez Neri.

Durante su intervención, en la explanada municipal de la agencia, señaló que aquellos que masacraron a los perredistas, los verdugos, se fueron con el PRI.

Así, en un ambiente de júbilo y compañerismo, Martínez Neri agradeció a los vecinos y vecinas de esta agencia municipal, ubicada a cinco minutos del centro de la ciudad de Oaxaca, por su apoyo, su respaldo y el cobijo que le han dado durante sus visitas.

Dijo que va trabajar con honradez. “Vamos a poner la muestra, es necesario que los gobiernos morenistas verdaderamente cumplan con “NO robar”, “NO mentir” y “NO traicionar”, además de gobernar con inclusión y con respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, continuó diciendo, “hay problemas primordiales, como el de la seguridad, que debemos resolver en conjunto con los municipios conurbados a la ciudad de Oaxaca de Juárez”.

Martínez Neri indicó, también, que es importante la inclusión para respetar las maneras de pensar de los diversos ciudadanos que buscan servir y ayudar.

En su intervención, el candidato morenista señaló que el pueblo quiere que se le escuche. Por eso, continuó, “tenemos que escucharla. A veces no se podrá resolver el problema; sin embargo, con escuchar a esa persona seguramente estarán formando un deseo inicial que más adelante se pueda concluir”, dijo.

Mencionó que la gente no quiere ver munícipes ausentes que no les abran las puertas; por el contrario, quieren a uno que camine las calles del municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez.