Armenta, confía en ser candidato al Gobierno: Raúl Torres Salmerón (22:27 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de enero.

*Asegura tener la popularidad para ganar las encuestas de Morena

Alejandro Armenta Mier, quien se autonombra dos veces poblano por ser mixteco y acatzinca, por haber nacido en Izúcar de Matamoros y haber vivido en Acatzingo, donde fue Alcalde a los 19 años, está muy seguro de obtener en su partido, MORENA cuando los lleguen los tiempos electorales, la candidatura al Gobierno del Estado para 2024.

En una comida en el restaurante Porfirio’s en la zona de Angelópolis con directores, dueños y columnistas de medios de información, con motivo del inicio de año, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República hizo las siguientes reflexiones:

-Estoy confiado y seguro pues tengo los índices de popularidad y capacidad suficientes para ganar las encuestas de la contienda interna de MORENA.

-Aparezco en la mayoría de las encuestas como puntero con amplia ventaja sobre otros que se mencionan de todos los partidos.

-Ganaré la nominación y no me iré del partido, pues no hay manera de que la pierda. No seré candidato a la Alcaldía de Puebla Capital ni tampoco buscaré la reelección en el Senado.

-Hay diferencias con mi primo Ignacio Mier Velasco, pues a través de su medio Cambio, me ha atacado de manera permanente varios años. Cuando hablé de este asunto me respondió: habla y arréglate con el Director, pero éste me dijo que se trata de negocios.

-Tengo campañas en contra por las diferencias con Ignacio Mier, son una estrategia de nado sincronizado, esparcen rumores y calumnias de que el candidato favorito del Presidente es Ignacio Mier, sin tomar en cuenta los índices de popularidad y las encuestas que se van a elaborar.

-No soy un líder mesiánico, soy líder comunitario con capital político edificado por el constante contacto con la población de todo el Estado, con el trabajo político suficiente para ganar las encuestas.

-No solamente hay dos candidatos morenistas, Armenta y Mier, figuran también entre otros Julio Huerta, Secretario de Gobernación estatal; Olivia Salomón; Secretaria de Economía Estatal; la ex Alcaldesa de Puebla Capital Claudia Rivera; el ex Secretario de Educación Pública Melitón Lozano Pérez; el ex candidato al Gobierno Abraham Quiroz.

-De Julio Huerta no se puede minimizar la fuerza que tiene en el Gobierno que hoy encabeza Sergio Salomón y quien no lo quiera ver así se equivoca.

-No hay enemistad con la dirigencia de MORENA en Puebla, tengo buenas relaciones con la dirigente Olga Romero Garci-Crespo y el Presidente del Consejo, Andrés Villegas.

-Por el PAN hay buenos aspirantes, como los diputados federales Humberto Aguilar Coronado, Mario Riestra y Ana Teresa Aranda, el Alcalde de Puebla Capital Eduardo Rivera, quien no nació en Puebla y lo invito desde ahora a debatir los temas de la agenda política.

-Aunque me encasillan con el ex Gobernador Mario Marín Torres, mi carrera política inició con Mariano Piña Olaya, colaboré con Manuel Bartlett Díaz, con Melquiades Morales Flores y con Miguel Barbosa Huerta.

Armenta Mier se mostró muy seguro, se calificó como un político institucional y puso como ejemplo que, en el año 2021, el Senador Ricardo Monreal lo reconcilió con Miguel Barbosa.

En fin, como dice la copla flamenca:

Si el hombre calla, es un tonto;

y si habla, un hablador;

si bebe vino, un borracho

y si juega, un jugador.

raultorress@hotmail.com

