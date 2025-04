Aranceles de hasta 52.5% vuelve inviable la operación para BMW, Mercedes y Audi (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de abril. Los aranceles automotrices de Estados Unidos ya son una realidad y han puesto en jaque a las armadoras que no cumplen con el T-MEC o que no incorporan un alto porcentaje de contenido estadounidense. La acumulación de tarifas puede alcanzar hasta 52.5%, un nivel que hace inviable la operación para quienes no se ajusten a las nuevas reglas.

El impacto se debe a la combinación de tres tarifas. Primero, un arancel de 25% bajo la Sección 232, que considera las importaciones automotrices un riesgo para la seguridad nacional. Segundo, otro 25% impuesto bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que busca frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Y tercero, 2.5% correspondiente al estatus de Nación Más Favorecida, que ya se aplicaba a los vehículos que no cumplían con el VCR del T-MEC.

Esto afecta principalmente a las armadoras que no han logrado ajustar su proveeduría para cumplir con el contenido regional. En este grupo se encuentran BMW, Audi y Mercedes-Benz, que aún dependen de insumos provenientes de Europa.

Hasta antes de la escalada arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, no era urgente contar con el Valor de Contenido Regional de 75% establecido en el T-MEC. Los vehículos que no cumplieran con este requisito entraban al mercado estadounidense pagando el llamado arancel de Nación Más Favorecida de 2.5%.

“Hoy, esas mismas armadoras pueden estar enfrentando aranceles de más de 52%, ahí hay que trabajar rápido con ellas para ver cómo se puede modificar la cadena de proveeduría y que empiecen a cumplir”, asevera Kenneth Smith, exjefe de la negociación técnica del T-MEC, en el marco de The Logistics World.

El Gobierno de México manifestó su disposición para ayudar a las empresas en este proceso, pero las soluciones no serán inmediatas. El acero y el aluminio, y otros componentes clave, provienen mayormente de Asia y Europa, lo que ha sido un punto de fricción con la administración estadounidense.

“Han tenido dificultades para poder surtirse dentro de la región de los aceros especializados que necesitan, sobre todo los vehículos de lujo, y siguen trayendo todo de Alemania, de otros países de Europa, e incluso de Corea del Sur. Ajustar esto quizá puede tardar un poco más”, agregó Smith.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la preocupación de las automotrices alemanas. En una conferencia matutina, reveló que ha mantenido conversaciones con los directivos de Mercedes-Benz, BMW y Audi, quienes buscan evitar el impacto de los nuevos aranceles.

“Hemos estado en contacto con los gerentes generales, los CEO de las tres empresas de Mercedes-Benz, BMW y Audi. Ellos tenían la preocupación de que se sumaran los aranceles (…) Lo primero que tendrían que hacer las empresas alemanas, y están dispuestas a hacerlo, es que entren todas a exportar a través del T-MEC”, declaró Sheinbaum.

¿Qué pasa con las marcas de volumen?

Al estar expuestas al precio, las marcas que tienen un enfoque en el segmento de volumen se apresuraron a cumplir con los nuevos requisitos del T-MEC, que entraron en vigor en 2020. La mayoría de estas marcas buscaron evitar pagar el arancel de 2.5% de Nación Más Favorecida.

“Para que las empresas pudiéramos seguir exportando a Estados Unidos, que es el mercado más relevante, tenías que hacer una serie de inversiones, localizar proveeduría y evidentemente, quienes hemos hecho la tarea, que es el caso de Toyota, nos hemos puesto a trabajar desde 2020”, contó Lizette Gracida, directora senior de Relaciones Institucionales en Toyota Motor de México.

Gracida ve un panorama favorable para la compañía que opera dos plantas de manufactura en México, al asegurar que sus vehículos cumplen con el Valor de Contenido Regional, lo que le permite exentar varios de los aranceles. No obstante, la directiva no detallo qué porcentaje de contenido estadounidense incorporan los vehículos ensamblados en México.

“Hoy podemos estar exentos, por tener un contenido interesante de producto norteamericano dentro de los vehículos”, agregó en el marco de The Logistics World.

