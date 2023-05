Aplazan audiencia de Roxana Ruiz (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de mayo. La audiencia donde el Ministerio Público del Estado de México se desistiría de la acción penal contra Roxana Ruiz, sentenciada por el homicidio de su violador, se aplazó porque la representación jurídica de la familia de Sinaí, su agresor muerto, no se presentó.

“Juegan con mis sentimientos, hablé con mi hijo en la mañana [21 de mayo] y le dije que lo veía pronto y con esto, ¿de qué se trata?, ¿de estar jugando?, ¿de engañarnos?, ¿para qué?”, dijo Roxana Ruiz al salir de los juzgados Neza-Bordo.

En la audiencia se tenía previsto el desistimiento de la acción penal contra la joven, que anunció la Fiscalía General de Justicia mexiquense el sábado 20 de mayo, por lo que ella continúa con una condena de más de seis años por homicidio simple con exceso de legítima defensa al asesinar a su violador.

Las partes, representación jurídica de Roxana y la familia de Sinaí, fueron notificadas, pero el abogado del occiso no se presentó y la jueza consideró que al no estar podrían violentarse los derechos de las víctimas.

Al respecto, Roxana comentó que esta audiencia sí pudo haberse celebrado, pero quieren ganar tiempo. “Esta audiencia pudo llevarse a cabo, pero la jueza no lo quiso así. Pedimos que se haga justicia, que no retrasen el tiempo, justicia retardada es justicia denegada”, dijo.

Sobre la postura de la fiscalía, el abogado Ángel Carrera declaró: “por el momento, para nosotros no significa nada, porque no se ha concretado. No se ha suspendido el fallo de seis años dos meses de cárcel, no queda firme y nos preocupa”.

La representación jurídica de la familia de Sinaí tiene 24 horas para justificar su inasistencia o, de lo contrario, se nombraría un abogado de oficio y se reanudaría la audiencia para el desistimiento de la acción penal hasta el martes 23 de mayo, a las 13:00 horas.

Al lugar acudió Yakiri Rubio para celebrar la justicia mexiquense en el caso de Roxana; sin embargo, al enterarse del fallo lamentó la decisión de las autoridades.

En 2013, ella también fue enjuiciada por homicidio tras asesinar a su violador, pero fue declarada inocente al demostrarse que actuó en legítima defensa.

“Ver que 10 años después las autoridades siguen actuando de la misma forma, da impotencia, van a ser otras Yakiris, Roxanas, pero me gusta que ya hay un acompañamiento en este caso”, dijo.

Información y foto de:El Universal

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir