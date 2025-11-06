Anuncian próxima construcción del distribuidor vial Monumento a Juárez en Viguera (15:30 h)

2025/11/06  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. El gobernador Salomón Jara Cruz y el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, anunciaron que en breve dará inicio la construcción del Distribuidor Vial Monumento a Juárez en Viguera, una obra estratégica que transformará la movilidad metropolitana y modernizará uno de los principales accesos de la capital.

El proyecto contempla ocho carriles, de los cuales cuatro serán elevados y cuatro a nivel, así como una rotonda continua de tres carriles que permitirá una circulación vehicular más ágil, segura y eficiente. Esta infraestructura reducirá los tiempos de traslado y fortalecerá la conexión entre Viguera, el Valle de Etla y otras zonas metropolitanas con el corazón de la ciudad.

La construcción del Distribuidor Vial Monumento a Juárez forma parte de la estrategia integral impulsada por el Gobierno del Estado y el Municipio de Oaxaca de Juárez para consolidar una capital moderna, ordenada y funcional.

Con el respaldo de la Primavera Oaxaqueña, esta obra será un símbolo del trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y del compromiso de Salomón Jara Cruz y Ray Chagoya por construir una ciudad con infraestructura a la altura de su historia y con visión de futuro.

