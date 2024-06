Anuncia IMSS reducción de pensiones de hasta 15% a partir de este mes (20:47 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de junio. En una medida que ha generado preocupación entre los pensionados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha anunciado una reducción de hasta el 15% en los pagos de pensión a partir de junio de 2024.

Esta disminución no afectará a todos los beneficiarios, sino a un grupo específico que debe estar atento a los detalles para entender si se verá impactado.

¿Quiénes se verán afectados por la reducción?

La reducción del 15% en la pensión aplica exclusivamente a aquellos pensionados que reciben Asignaciones Familiares. Estas asignaciones son incrementos adicionales que pueden sumarse al pago mensual de la pensión bajo ciertos criterios específicos.

Asignaciones Familiares:

Esposa o concubina: Un incremento del 15% adicional.

Hijos menores de 16 años: Un incremento del 10% adicional por cada hijo.

Hijos de 16 a 25 años: Un incremento del 10% adicional por cada hijo si se encuentra estudiando en instituciones del Sistema Educativo Nacional.

Hijos con discapacidad: Un incremento del 10% adicional por cada hijo que no pueda mantenerse por sí mismo debido a una inhabilitación física, psíquica o por enfermedad crónica.

Es crucial que todos los pensionados estén informados sobre estas reglas para evitar sorpresas en sus depósitos. En caso de dudas, se recomienda acudir directamente a las oficinas del IMSS o consultar con un asesor especializado para obtener información detallada y personalizada sobre su situación específica.

La medida del IMSS, aunque afecta a un grupo limitado, ha generado inquietud y la necesidad de que los beneficiarios estén bien informados para gestionar sus finanzas de manera adecuada en este 2024.

¿Por qué se reducirá la pensión?

El IMSS ha especificado que la reducción del 15% en los pagos mensuales se aplicará si ocurre alguno de los siguientes eventos en relación a las Asignaciones Familiares:

Fallecimiento del familiar registrado: Si el beneficiario de la asignación fallece, se pierde el incremento asociado.

Cumplimiento de la mayoría de edad: En el caso de los hijos, si superan la edad límite de 16 o 25 años (en el caso de estar estudiando), se elimina el porcentaje adicional.

Interrupción de estudios: Para los hijos de 16 a 25 años, si dejan de estudiar en instituciones del Sistema Educativo Nacional, se pierde el incremento correspondiente

¿Qué deben hacer los pensionados?

Los pensionados que no tienen asignaciones familiares no tienen de qué preocuparse, ya que su pensión no sufrirá ninguna modificación. Sin embargo, aquellos que sí reciben estos beneficios deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones mencionadas, ya que esto impactará directamente en su pago mensual.

