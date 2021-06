Antorcha Campesina exige a Murat atención a sus demandas (11:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 30 de junio. Integrantes de la organización Antorcha Campesina, protestaron frente al Palacio de Gobierno, para exigir al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, atención a sus demandas.

El dirigente estatal, Dimas Romero González, lamentó que hasta hoy no hayan recibido respuesta a su pliego de demandas, rezagadas desde hace varios meses bajo el pretexto del proceso electoral que ya terminó.

Señaló que las obras que esta organización ha solicitado llevan más de tres años, por lo que demandaban respuesta inmediata a sus peticiones.

Comentó que veía con preocupación que en lo que va de este 2021 no han recibido ningún tipo de atención por parte del gobierno estatal, por lo que no descartan que a las comunidades más marginadas no lleguen los apoyos que requieren.

Compartir