Ante video de famosos, contracampaña: ‘Súbete al Tren Maya’ (10:30 h)

En conferencia desde Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el video de la campaña en el cual se encuentran testimonios de diversos ejidatarios a favor del Tren Maya, pues afirman que éste no dañará la zona de cenotes en Tulum.

“Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar, tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme”, expresó Crispina Dzul Pérez.

El Presidente López Obrador añadió que los que protestan en contra del Tren Maya son conservadores, cuya verdadera doctrina es la hipocresía.

“La supuesta oposición en favor del medio ambiente tiene que ver con el conservadurismo, no olviden que los conservadores además de ser autoritarios y corruptos su verdadera doctrina es la hipocresía, la doble moral”, comentó López Obrador.

El Mandatario federal incluso destacó que el Gobierno federal ya tiene la anuencia de los pueblos para la construcción del Tren Maya.

“El acuerdo con ellos fue la protección de los cenotes, pero ya tenemos la anuencia. Los que protestan son los que están vinculados con intereses creados, es dinero o pensamiento conservador, retrógrada”, aseveró.

Amaga AMLO a minera: paran extracción o tribunales

En otro tema, el Presidente López Obrador amagó a la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) con parar la extracción minera en Playa del Carmen, Quintana Roo, o de lo contrario irá a tribunales.

“Hablé con los de Calica y ya les dije o hay un acuerdo, a lo mejor no les gustó, no lo estoy afirmando, es hipotético. Les dije: si no se termina de extraer material en sus predios, que destruyen el medio ambiente, lo voy a dar a conocer, voy a hacer un vídeo y voy a presentar una demanda en organismos internacionales, y les voy a avisar de que afectan el medio ambiente”, señaló.

En febrero pasado, el titular del Ejecutivo propuso un acuerdo a la empresa Calica para que deje de explotar una mina en Playa del Carmen, pese a que concesión federal de exportación ya se le venció.

López Obrador dijo que su Gobierno no buscará multar a la empresa a menos que cambie el uso de suelo y eche a andar en su lugar un desarrollo turístico.

“Es decirles: tienen estás 2 mil 400 hectáreas, las compraron para llevar material a Estados Unidos, eso ya no se puede hacer. Es decir, no te vamos a expropiar las tierras o a multar, cambia el uso de suelo, no uses como banco de material estás tierras, echa a andar un desarrollo turístico.

“Te ayudamos que el puerto sea para cruceros, no hay un puerto así de este lado. Tienen garantizado que les va ir bien con el proyecto, a lo mejor los están mal aconsejando y otros intereses en la Riviera Maya”, explicó.

El Mandatario federal aseguró que la empresa tiene abogados “leguleyos” que han corrompido a jueces para demandar al Gobierno y no cumplir acuerdos.

“Hay denuncias, tienen demandado al Gobierno de México. ¿Quiénes dieron esos permisos para convertir esos terrenos con Calica en bancos de material? Se llevan la grava para las carreteras de EU, quién dio el permiso, la señora Julia Carabias, creo que hasta le dieron la medalla Belisario Domínguez.

“Suele pasar que tienen aquí abogados leguleyos que se quedaron acostumbrados que sobornando o corrompiendo a jueces o ministros se imponían, y les dicen a los consejeros o dueños, no, no, nosotros lo arreglamos, no pagues impuestos, nosotros lo arreglamos. Ya no es así, ojalá ellos (Calica) acepten la propuesta (del cambio de uso de suelo), porque es muy justa”, agregó.