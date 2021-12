Ante llegada de Ómicron a México, urge vacunar a niños: José Narro Robles (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de diciembre. El ex secretario de Salud en México, José Narro Robles alerta que con la llegada de la variante Ómicron a nuestro país es urgente la vacunación de los niños para evitar mayores riesgos de salud y la inoculación será anual como contra la influenza. Aunque algunas voces se tornan dubitativas al respecto, México terminará vacunando a los menores por su salud.

“Ya están probados en pequeños, en lugares donde se han hecho los estudios y queda muy claro que el riesgo que puede conllevar es mucho menor al riesgo de tener enfermedades graves. No hay ninguna duda, seguramente más adelante tendremos que vacunar a nuestros niños como se les vacuna contra la influenza”, señaló Narro Robles en entrevista con El Heraldo de México.

Al participar en FIL Pensamiento, en el marco de la Feria Internacional del Libro, ‘La antiilustración. Movimientos negacionistas, antivacunas y conspiracionistas en el mundo, José Narro Robles estuvo acompañado por Pepe Gordon y el físico español Javier Santaolalla.

El también ex rector de la UNAM detalló que el gobierno federal deberá detallar tanto los recursos como el programa de inmunización, aunque todavía no se ve claro cuándo iniciará con las dosis para menores.

“No sé (cuándo podría ser). Eso depende de la política gubernamental, de los recursos y yo creo que la existencia de vacunas no es el problema. Mientras tanto, toda la población vacunada o no, debe continuar con los protocolos sanitarios para evitar el contagio de Ómicron. Hay que cuidarnos, usar el cubrebocas, respetar la sana distancia. Sobre todo, vacunarse todos los que podemos vacunarnos”, añadió.

Por su parte, el ex director de Hospitales Civiles de Guadalajara y ex rector del Centro Universitarios de Ciencias de la Salud (CUCS, UdeG), Raúl Vargas López coincidió con el doctor Narro: “es fundamental particularmente por la incertidumbre que se vive con la nueva cepa, especialmente porque los alcances de los efectos todavía no están determinados. Así que todo lo que le abone a la protección de grupos de edades debemos promover. Se empezó por grupos vulnerables, pero habrá que decir que la condición inmunológica de los niños exige que sean atendidos”.

EL Heraldo de México

Compartir